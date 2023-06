La selección chilena sigue su trabajo a las órdenes de Eduardo Berizzo, a espera del tercer amistoso de junio frente a Bolivia. La Roja juega en Santa Cruz de la Sierra este martes, pero Juan Cristóbal Guarello aún no deja atrás la goleada frente a República Dominicana.

Chile derrotó a los dominicanos por 5-0 en Viña del Mar con triplete de Ben Brereton y dos goles del debutante Bruno Barticciotto. El primero de Barti llegó con un penal gestionado por Gary Medel y Arturo Vidal justo cuando el joven atacante ya merecía inflar la red.

En su nuevo late trasmitido por YouTube, Guarello ve bajo el agua y no entiende mucho por qué Medel y Vidal le dan el penal a Barticciotto. De rebote mete al representante Fernando Felicevich en la polémica.

Las suspicacias de Guarello y el penal de Barti

“Voy a decir algo que es para mí, no sé qué opinan ustedes: me parece que el penal lo tenía que haber tirado Ben Brereton y haberse metido en la historia de la selección chilena con cuatro goles”, dijo Guarello en “La Hora de King Kong”.

El periodista agrega que “me llamó la atención que corriera Medel para darle el penal a Barticciotto, porque si bien el cabro es nuevo y hay que promoverlo y darle confianza, no sé con cuántos jugadores debutantes pasó esto antes”.

“Si hubiera estado Alexis Sánchez lo tira Alexis, por más que tenga un mal promedio de penales. Pero me llamó la atención tanta necesidad de darle confianza a Barticciotto, quien me parece que tiene mucha potencialidad y estos dos goles le van a servir. Pero me llamó la atención”, complementó.

Por último, Guarello sostiene que el designado para el penal “supuestamente era Vidal”. Consultado por quién representa a Barti Junior sentencia que “no quiero pensar esto”. Es Fernando Felicevich.