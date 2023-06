Clemente Montes dio el gran salto de su carrera y llegó al Celta de Vigo con la ilusión de quedarse en Europa. El delantero dejó Universidad Católica para ir por su mayor desafío, pero terminó cerrando la aventura sin pena ni gloria y con dardos desde la prensa española.

El extremo dejó el cuadro español para definir el próximo paso en su carrera, lo que aprovecharon los medios para darle con todo. Y es que un análisis de su paso por el filial, lo destrozaron por completo.

Duras críticas a Clemente Montes en el Celta de Vigo

Clemente Montes partió de Universidad Católica al Celta de Vigo B con la misión de meterse en el plantel de honor. Sin embargo, lesiones y la poca continuidad le impidieron cumplir su sueño, dejando una mala imagen para la prensa española.

El sitio Moi Celeste, partidario del club, realizó el balance de la temporada del chileno y no tuvo piedad, calificándolo como decepcionante. “Durante los cinco meses de estancia en el Celta B tan solo disputó 11 partidos, solo 4 de ellos como titular y su saldo es de una asistencia”.

“La cosa no empezó bien, ya que en sus primeras semanas no pudo jugar por una lesión en el tendón rotuliano. Su debut con el filial fue el 19 de marzo, ante el Badajoz, y su primera titularidad llegó ante el Linense dos semanas después. Ante el Talavera dio su única asistencia de gol, pero desde el 30 de abril, cuando fue titular ante la Cultural Leonesa, ofreciendo un buen rendimiento, no volvió a salir de inicio y su concurso se limitó a minutos sueltos en los últimos instantes de los partidos”, añadieron.

Como si fuera poco, enfatizaron que “regresa a Chile frustrado, sin poder triunfar en su primera experiencia europea y dejando cierto poso de decepción entre los aficionados celestes, que esperaban que aportase mucho más, incluso pensando en un futuro para el primer equipo. Nada de eso se cumplió”.

Clemente Montes debe definir lo que pasará ahora con su carrera. Al no seguir en el Celta de Vigo regresará a Universidad Católica, aunque la idea es mantenerse en el exterior, aún cuando el club lo quiere para la segunda rueda.