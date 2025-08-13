Universidad Católica no quiere dejar de soñar con el título y este fin de semana tiene un duelo clave antes del esperado estreno del Claro Arena. Los Cruzados visitan a Colo Colo en una nueva versión del clásico, para el que ya definen su formación.

El elenco dirigido por Daniel Garnero tuvo una semana más de trabajo tras la suspensión del partido con Ñublense y quiere dar la sorpresa en el Estadio Monumental. Para ello, eso sí, lamenta una baja obligada por lo ocurrido con los Diablos Rojos.

Sebastián Arancibia no podrá jugar el clásico tras su expulsión contra Deportes Iquique. Su castigo lo tendrá que cumplir ante el Cacique, lo que deja al DT buscando una alternativa y con un nombre ya en la mira para tomar su lugar.

Universidad Católica va con todo en su formación contra Colo Colo

Universidad Católica quiere llevarse los tres puntos desde el Estadio Monumental y prepara una formación con lo mejor que tiene ante Colo Colo. Los Cruzados alistan una oncena, según reveló el periodista Eduardo Figueroa en Los Tenores de Radio ADN, con un solo cambio a lo visto en su último partido contra Deportes Iquique y que es obligada.

Tomás Asta-Buruaga sería la gran novedad en la formación de Universidad Católica ante Colo Colo. Foto: Photosport.

En la portería, Vicente Bernedo se mantiene firme como el 1 de la franja. El portero jugará un nuevo derbi del fútbol chileno, tratando de mejorar lo que ha mostrado hasta ahora.

En la defensa es donde está la principal novedad. Ante la ausencia de Sebastián Arancibia, Daniel Garnero sorprenderá con Tomás Asta-Buruaga como lateral derecho. Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena cierran la línea de cuatro.

Desde el mediocampo hacia arriba las cosas se mantienen como hasta ahora. Gary Medel y Jhojan Valencia estarán más centralizados, dejando a Cristian Cuevas por la izquierda y Gonzalo Montes por la derecha.

En el ataque, Daniel Garnero apuesta por un doble nueve. Diego Valencia y Fernando Zampedri serán los encargados de ir a buscar los goles del triunfo ante el Cacique.

Así, Universidad Católica va con lo mejor que tiene en su formación para el clásico con Colo Colo. Esta sería con Vicente Bernedo en el arco; Tomas Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia, Cristián Cuevas y Clemente Montes en el mediocampo; Diego Valencia y Fernando Zampedri en la delantera.

¿Cuándo juega Colo Colo y Universidad Católica?

Universidad Católica afina los últimos detalles para su visita a Colo Colo en el clásico. Los Cruzados van al Estadio Monumental a desafiar al Cacique este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas.

