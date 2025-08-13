Para Daniel Garnero, no hubo espacio para las sospechas por la reunión que Roberto Tobar tuvo con Colo Colo en representación de los árbitros del fútbol chileno. Una cuestión que ocurrió justo después de severas críticas de Jorge Almirón a los jueces de la primera división.

Unos cuantos días antes del clásico que el Cacique afrontará como local frente a Universidad Católica, que ya supo vencer a los albos con Garnero en la dirección técnica: fue aquel 2-0 que los Cruzados sentenciaron gracias a un golazo de Diego Corral y donde contaron con Sebastián Arancibia como gran figura, aunque él está suspendido para este duelo.

“Por lo que escuché, dijeron que se iba a hacer con todos los equipos. Cualquier reunión que sea para mejorar, bien. Si uno piensa que serán para mal…si es para unificar criterios, explicar cómo se utiliza la herramienta. Por lo visto el VAR no se está utilizando de la mejor manera”, aseguró Garnero, quien dio varios ejemplos de decisiones equivocadas.

Daniel Garnero ya le ganó el duelo a Jorge Almirón en el clásico de la UC ante Colo Colo de la primera rueda. (Andres Pina/Photosport).

Apuntó que “la unificación de criterios será fundamental. Que haya agarrones en el área, no pase nada y en otros cobren penal. Una mano imperceptible de Gary (Medel) en el área. El penal que nos cobran a favor el otro día. Esas cosas irritan un poco al protagonista, cuando a veces sí, a veces no”. Su descripción fue en la visita a Deportes Iquique.

“Unificar criterios sería muy bueno. Esperemos que vengan ahora para acá también y charlemos sobre estos temas”, añadió el ex director técnico de la selección de Paraguay, quien de inmediato sacó número para recibir a Tobar en San Carlos de Apoquindo.

Roberto Tobar anunció visita a varios clubes: empezó con Colo Colo y la Unión Española. (Jorge Loyola/Photosport).

Daniel Garnero sabe que los árbitros están en el foco de la crítica y también está consciente de que el clásico ante Colo Colo será complejo. “Yo también estoy en contra de muchas decisiones, en la cancha es difícil contenerse”, dijo el otrora enganche de los Cruzados para hablar de las reacciones.

Futbol, Universidad Catolica vs Colo Colo. Fecha 5, Liga de Primera 2025 El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero es fotografiado durante un partido de primera division contra Colo Colo disputado en el estadio Santa Laura en Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport Football, Universidad Catolica vs Colo Colo. 5th turn, First Division League 2025 Universidad Catolica head coach Daniel Garnero is pictured during a first division match against Colo Colo at the Santa Laura stadium in Santiago, Chile. 06/07/2025 Andres Pina/Photosport

“Pero no creo en la deshonestidad de los árbitros. Veo que se equivocan groseramente y no es porque quieren perjudicar. El arbitraje tiene que unificar criterios. Si la mano es mano penal, bárbaro, pero en todos lados. No en la cancha de uno sí, en la del otro no”, manifestó Garnero.

De hecho, expuso que por eso surgen las dudas. “Ahí empiezas a asumir un poco que me lo hacen a propósito, No creo en eso, aunque a veces me voy enojado por fallos que me perjudican. Pero no creo en la deshonestidad”, insistió en el punto el estratego de la Franja, que tendrá varios jugadores menos contra los albos: Agustín Farías, Darío Melo y Valber Huerta, además del suspendido Arancibia.

