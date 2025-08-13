La visita de Roberto Tobar al Estadio Monumental para conversar con Colo Colo justo después de la polémica con Arturo Vidal dejó la grande en el fútbol chileno. Varios actores encendieron las alarmas, cuestionando por qué los árbitros se estaban reuniendo con el Cacique.

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP explicó que la visita al Monumental se trató del inicio de una peregrinación por los estadios y complejos del fútbol chileno, nacida como respuesta a las variadas críticas que se han hecho contra el arbitraje en las últimas jornadas.

“Esta reunión fue pactada en el seminario que se realizó en Viña del Mar, donde nosotros hicimos una presentación delante de los clubes y pusimos a disposición una serie de inducciones para todos los dirigentes, presidentes y distintos directorios de cada equipo, para darles a entender la línea del arbitraje y dilucidar dudas técnicas que puedan tener“, dijo.

Cumpliendo con su palabra, Roberto Tobar continuó su misión y visitó a otro club del fútbol chileno en las últimas horas. Radio ADN reveló que el jefe de los árbitros llegó este miércoles 13 de agosto al Estadio Santa Laura para dialogar con la dirigencia de Unión Española.

Unión Español recibió la visita de Roberto Tobar, jefe de los árbitros del fútbol chileno | Photosport

ver también Patricio Yáñez advierte a los árbitros: “Si el sábado un error favorece a Colo Colo…”

Roberto Tobar, jefe de los árbitros del fútbol chileno, sigue visitando clubes

Al igual que la visita al Monumental, Roberto Tobar llegó al Santa Laura en compañía de Jorge Yunge, secretario general de la ANFP. La reunión del jefe arbitral con U. Española se da en la previa de un partido clave contra Deportes Iquique este fin de semana.

Publicidad

Publicidad

El duelo entre hispanos e iquiqueños es trascendental en la misión de ambos clubes de mantenerse en la Primera División. Se encuentran este viernes 15 a las 15:00 horas en Independencia.