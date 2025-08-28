Colo Colo vive días fundamentales, porque la mesa directiva de Blanco y Negro se propuso que este sábado va a definir a su nuevo entrenador, que tendrá contrato hasta diciembre de 2026.

El presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, como siempre suele hacerlo se metió presión solo y avisó que el nuevo DT tiene que estar antes del domingo, cuando el Cacique juegue el Superclásico con Universidad de Chile.

Todo hacía pensar que el nuevo estratega albo iba a ser Gustavo Quinteros, sin embargo, el regreso del argentino nacionalizado boliviano se descartó por decisión del estratega.

De Tezanos no quiere a Zé Ricardo en Colo Colo

Caída la opción de Gustavo Quinteros en Colo Colo, hay que pensar en los otros candidatos, donde el más sorprendente es el desconocido DT brasileño Zé Ricardo.

El estratega no fue jugador y tiene una larga experiencia en su país, donde lo mejor que logró fue ganar un torneo carioca con Flamengo, pero jamás obtuvo una liga nacional.

Zé Ricardo podría llegar a Colo Colo.

La posible llegada de Zé Ricardo llamó la atención de Manuel de Tezanos Pinto, quien en su programa Balong Radio dijo que sería una pésima idea contratarlo.

“Yo no traería a un técnico brasileño, nunca ha funcionado y nunca va a funcionar”, dijo de forma tajante el periodista.

Blanco y Negro tiene que reaccionar ante la negativa de Gustavo Quinteros y debe negociar rápido con su futuro entrenador.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.