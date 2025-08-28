En el estadio Monumental se define gran parte del futuro de Colo Colo, porque los siempre ágiles y astutos dirigentes de Blanco y Negro están cerca de cerrar al nuevo entrenador del campeón chileno.

Tras el despido de Jorge Almirón en la concesionaria empezaron a entrevistarse con directores técnicos y ahora quedan 5 candidatos peleando por el cargo. Este sábado se resuelve todo, según dio a conocer Aníbal Mosa.

El DT que suena más fuerte es Gustavo Quinteros, sin embargo, en las últimas horas su opción perdió peso, por lo que también están en carrera Fernando Ortiz y Gerardo Martino.

El olvidado paso de Gerardo Martino por el fútbol chileno

De los 5 candidatos que suenan para llegar a Colo Colo (a los descritos hay que agregar al brasileño Zé Ricardo y al paraguayo Francisco Arce) el que tiene mejor currículum es Martino, con un prestigioso paso por varias latitudes.

En su calidad de entrenador el argentino dirigió las selecciones de Paraguay, Argentina y México, mientras que su mayor logro fue llegar a FC Barcelona de la mano de un tal Lionel Messi.

Gerardo Martino en Inter Miami. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images)

Sin embargo, Gerardo Martino tiene un olvidado paso por el fútbol chileno, debido a que jugó en O’Higgins durante la década de 1990.

El por entonces volante ofensivo argentino recaló en el cuadro de Rancagua en 1996, pero tuvo un breve paso porque alcanzó a jugar 11 partidos y anotó un gol, para luego recalar en Barcelona de Guayaquil, donde se retiró.

Gerardo Martino podría volver al fútbol chileno, pero con otros estatus y como el “bombero” de Colo Colo en el año de su centenario.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.