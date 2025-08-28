Colo Colo todavía no anuncia a su nuevo entrenador. Se esperaban noticias sobre la banca alba este miércoles 27 de agosto, pero no salió humo blanco después de la reunión de Blanco y Negro en el Estadio Monumental. Se extiende la espera por unos días más.

Hoy, son cinco los candidatos que están en la lista de la dirigencia del Cacique. “Sí o sí vamos a tener técnico el fin de semana, el sábado. Queremos tenerlo antes del Superclásico, para dar una señal a la hinchada y al camarín, una voz de tranquilidad”, anunció Aníbal Mosa.

Se pensaba que Gustavo Quinteros corría con ventaja en ese listado, pero la historia ha cambiado. Según comenta La Tercera, Fernando Ortiz es el favorito ante la indecisión de Quinteros, quien conversó con gran parte del directorio, pero “pidió un par de días” para tomar una determinación.

Además de Quinteros y Ortiz, los otros nombres discutidos por Blanco y Negro son Francisco Arce, Zé Ricardo y Gerardo Martino. Sobre este último, Mosa comentó: “Es muy buen nombre: selección argentina, Barcelona, Inter Miami… pero no tenemos la propuesta económica. Está analizando la idea“.

Fernando Ortiz, entrenador argentino con pasos por Santos Laguna, Monterrey y el América, es candidato a la banca de Colo Colo | Photosport

Colo Colo define a su próximo DT

“Cada uno de los técnicos tienen sus cosas. Gustavo Quinteros estuvo acá y conoce el medio, Tata Martino tiene su experiencia internacional, otros han sido campeones en otros países. Cada uno tiene algo que aportar, necesitamos entrenadores que sean serios y trabajadores“, dijo Aníbal Mosa.

“Es importante que conozcan el medio, pero no necesariamente es la única condición que tienen que tener. Si tienen manejo de equipos grandes, con jugadores grandes e importantes, son valorados y analizados”, comentó.