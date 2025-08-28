Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Vuelco total: el DT que toma ventaja en Colo Colo ante la demora de Gustavo Quinteros

Sigue la búsqueda del próximo entrenador de Colo Colo. ¿Será Gustavo Quinteros? ¿Quiénes son los otros grandes candidatos? Así va la carrera por la banca alba.

Por Javiera García L.

Mientras Quinteros pidió más plazo, este DT toma la delantera en Colo Colo
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTMientras Quinteros pidió más plazo, este DT toma la delantera en Colo Colo

Colo Colo todavía no anuncia a su nuevo entrenador. Se esperaban noticias sobre la banca alba este miércoles 27 de agosto, pero no salió humo blanco después de la reunión de Blanco y Negro en el Estadio Monumental. Se extiende la espera por unos días más.

Hoy, son cinco los candidatos que están en la lista de la dirigencia del Cacique. “Sí o sí vamos a tener técnico el fin de semana, el sábado. Queremos tenerlo antes del Superclásico, para dar una señal a la hinchada y al camarín, una voz de tranquilidad”, anunció Aníbal Mosa.

Se pensaba que Gustavo Quinteros corría con ventaja en ese listado, pero la historia ha cambiado. Según comenta La Tercera, Fernando Ortiz es el favorito ante la indecisión de Quinteros, quien conversó con gran parte del directorio, pero “pidió un par de días” para tomar una determinación.

Además de Quinteros y Ortiz, los otros nombres discutidos por Blanco y Negro son Francisco Arce, Zé Ricardo y Gerardo Martino. Sobre este último, Mosa comentó: “Es muy buen nombre: selección argentina, Barcelona, Inter Miami… pero no tenemos la propuesta económica. Está analizando la idea“.

Fernando Ortiz, entrenador argentino con pasos por Santos Laguna, Monterrey y el América, es candidato a la banca de Colo Colo | Photosport

Fernando Ortiz, entrenador argentino con pasos por Santos Laguna, Monterrey y el América, es candidato a la banca de Colo Colo | Photosport

Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

ver también

Fernando Ortiz, el “calentón” admirador de Gareca que sigue en carrera por ser DT de Colo Colo

Colo Colo define a su próximo DT

“Cada uno de los técnicos tienen sus cosas. Gustavo Quinteros estuvo acá y conoce el medio, Tata Martino tiene su experiencia internacional, otros han sido campeones en otros países. Cada uno tiene algo que aportar, necesitamos entrenadores que sean serios y trabajadores“, dijo Aníbal Mosa. 

Publicidad

Es importante que conozcan el medio, pero no necesariamente es la única condición que tienen que tener. Si tienen manejo de equipos grandes, con jugadores grandes e importantes, son valorados y analizados”, comentó.

    Lee también
    El funesto rendimiento con el que viene el DT favorito del Bloque Vial
    Colo Colo

    El funesto rendimiento con el que viene el DT favorito del Bloque Vial

    ¿Aforo completo para el Superclásico 198 entre Colo Colo y la U?
    Colo Colo

    ¿Aforo completo para el Superclásico 198 entre Colo Colo y la U?

    La buena noticia que entrega el hincha de la U que cayó al vacío
    U de Chile

    La buena noticia que entrega el hincha de la U que cayó al vacío

    Destapan el plan oculto del presidente de Independiente contra la U
    U de Chile

    Destapan el plan oculto del presidente de Independiente contra la U

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo