El mercado de fichajes en Europa vive un cierre de infarto y con varias novedades, incluso para el fútbol chileno. Uno de los nombres que ha estado sonando en varios clubes es el de Darío Osorio, quien ha sido figura en el Midtjylland de Dinamarca.

Luego de una gran última temporada, el chileno comenzó la actual con todo y ha sido una pieza clave para que su equipo se meta en la UEFA Europa League. Sin embargo, más allá del aporte, revelaron que el deseo del ex U de Chile es dar el salto a un gigante.

Un periodista que ha forjado una gran amistad con el delantero lo echó al agua y destapó que quiere partir a la Premier League para vestir una camiseta histórica. Eso sí, remarcando que todavía hay algo que le falta para ser una estrella mundial.

Darío Osorio sueña con irse a jugar a un gigante de la Premier League

Justo cuando el mercado vive sus últimas horas, contaron la firme sobre el futuro de Darío Osorio. Luego de sonar en el Benfica, el chileno queda a la espera de una propuesta en el límite del cierre, pero con un claro deseo: jugar en el Liverpool.

Darío Osorio ha brillado en el Midtjylland y quiere seguir jugando de rojo, pero en Inglaterra. Foto: Getty Images.

Dan Sörensen, ex futbolista y hoy periodista, conversó con LUN sobre el chileno y sorprendió con la revelación de su sueño. “Con Darío tenemos buena relación y cada semana estoy en los entrenamientos del Midtjylland una o dos veces. Y en cada partido juegan de local“.

Publicidad

Publicidad

“Creo que es un jugador especial. No muchos en Dinamarca tienen su calidad, cuentan con un disparo muy fuerte, un talento especial y es un futbolista. Lo conocí cuando llegó al Midtjylland y siento que es feliz en Dinamarca. Pero en un año va a estar jugando en una competencia mayor de la Superliga danesa: la Premier League o La Liga de España“, añadió.

Fue ahí que el amigo del chileno fue soltando detalles del sueño que tiene en Europa. “Yo no tengo dudas, porque es un futbolista especial y, en un año, tal vez el próximo verano, va a continuar su carrera en un lugar más grande que Midtjylland. Sé que su sueño es hacer una carrera en Inglaterra“

ver también Darío Osorio firma la mejor racha goleadora de su carrera tras volver a anotar en Midtjylland

Fue el propio Darío Osorio quien confesó que su deseo es poder vestir la camiseta de los Reds en algún momento de su carrera. “Sí, creo que su mayor sueño es jugar en Liverpool“.

Publicidad

Publicidad

Aunque avisó que debe mejorar algo antes. “Todavía es un hombre joven y debe mejorar su, su… ¿Cómo se dice en español? ¡Su temperamento! Lo que más me preocupa es su temperamento cuando un árbitro no le cobra una falta. Y tal vez también crecer. Es joven y naturalmente hay cosas que necesita mejorar. Pero no tengo dudas de su talento. Es un jugador muy especial y, en Dinamarca, en el futuro no veremos un futbolista como Darío en muchos años“.

Darío Osorio sigue brillando en el Midtjylland y puede haber sorpresas de última hora con su futuro en Europa. El delantero quiere llegar algún día al Liverpool, pero por ahora se enfoca en seguir rompiendo redes en Dinamarca hasta que llegue una oferta formal.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio en el Midtjylland?

En su paso por el Midtjylland, Darío Osorio ha logrado disputar un total de 75 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha marcado 20 goles, ha aportado con 9 asistencias y alcanza los 4.686 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también Habrá duelo de chilenos: Darío Osorio y Niklas Castro se enfrentarán en Europa League

¿Cuándo juega el Midtjylland?

Darío Osorio se suma a la selección chilena para luego poner la mira en lo que será la temporada con el Midtjylland. El próximo domingo 14 de septiembre desde las 11:00 horas el elenco del chileno visita al Nordsjaelland por la Superliga danesa.