Luego que los delanteros chilenos Darío Osorio y Niklas Castro debieran pasar por fases previas de clasificación en Europa League, sus respectivos equipos consiguieron meterse en la fase de liga y tendrán competencia internacional hasta enero de 2026, por lo menos.

En la ciudad suiza de Nyon, la UEFA realizó el sorteo del segundo certamen continental, donde tanto el Midtjylland danés como el SK Brann noruego conocieron a los ocho rivales que deberán enfrentar en esta etapa, en busca de avanzar a octavos de final.

Los rivales de Osorio y Castro en Europa League

En la instancia, cada equipo conoció cuáles serán sus rivales de cada uno de los cuatro bombos. El destino quiso que tanto Osorio como Castro se deban ver las caras en la fase de liga, en un encuentro que se disputará en la ciudad noruega de Bergen.

Midtjylland forma parte del bombo 3, donde además de enfrentar al SK Brann, se medirá ante Dinamo Zagreb de Croacia (local), AS Roma de Italia (visita), Celtic de Escocia (local), Maccabi Tel Aviv de Israel (visita), Sturm Graz de Austria (local), Nottingham Forest de Inglaterra (visita), y el Genk de Bélgica (local).

Imagen: UEFA

Por su parte, el equipo de Niklas Castro integra el bombo 4 de Europa League, donde junto con medirse con el cuadro de Osorio tendrá como rivales al Rangers de Escocia (local), Lille de Francia (visita), Fenerbahce de Turquía (local), PAOK de Grecia (visita), Sturm Graz de Austria (visita), FC Utrech de Países Bajos (local) y Bologna de Italia (visita).

Imagen: UEFA

¿Cuándo comienza el torneo continental?

La fase de grupos de la Europa League comenzará oficialmente el jueves 18 de septiembre y se extenderá hasta el 29 de enero del 2026.