Felipe Loyola vivió días difíciles con Independiente después de lo sucedido en Copa Sudamericana, donde el Rojo terminó descalificado, y la lesión en el hombro en el último partido de liga. Por estos días, el volante está concentrado con la Roja para el cierre de las Eliminatorias.

Es en medio de este panorama que aparece una importante opción para el chileno. En Argentina mencionan que Galatasaray se interesó en Felipe Loyola y que los turcos estarían dispuestos a pagar nueve millones de dólares por el 100% de la ficha del ex Huachipato.

Cabe recordar que los acereros aún poseen el 50% de la carta del jugador de Independiente, por lo que se verían muy beneficiados con la operación.

“En Independiente aseguran que hasta el momento no les llegó ninguna oferta del Galatasaray, aunque los rumores ya se instalaron, el interés ya se vio reflejado en varios medios europeos prestigiosos y es por eso que en el Rojo están a la expectativa”, destacan en Diario Olé.

¿Felipe Loyola deja Independiente?

Desde el otro lado de la cordillera mencionan que “Felipe Loyola quedó muy afectado después de los incidentes en el partido contra U. de Chile“. De hecho, el futbolista tuvo que desactivar su cuenta de Instagram después de varios mensajes de odio de argentinos y también chilenos.

Hasta periodistas han hostigado al jugador de la selección chilena. “Yo no sé si pueden seguir jugando los chilenos en Independiente (…) Estoy muy caliente todavía para pensar en Loyola jugando en Independiente“, dijo Daniel Baretto del programa partidario “De la cuna al infierno”.