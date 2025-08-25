Darío Osorio ha tenido un buen rendimiento en el Midtjylland, lo que ha despertado el interés de otros equipos. Claro que ahora es un gigante de Europa el que se sumó a la lista.

El zurdo está comenzando su tercera temporada en su actual club. A los 21 años, está en un periodo clave en su carrera, donde podría quedarse una campaña más en Dinamarca o simplemente dar el salto a una liga de mayor nivel dentro del viejo continente.

El futuro de Darío Osorio

En las últimas semanas mucho se ha hablado de si Darío Osorio se mantiene en Midtjylland o pasa a otro equipo. Desde la Premier League han surgido algunos interesados, pero solo se ha quedado en sondeos. Nada concreto.

Ahora salió el interés de uno de los equipos más importantes de Europa, el cual podría marcar un antes y un después en la carrera de Osorio: Galatasaray. El gigante de Turquía busca a una figura joven que ayude al club, para lo cual habrían puesto sus ojos en el zurdo.

“El Galatasaray busca un jugador joven nacido en 2002, alrededor de 2003 o 2004 (…) Está interesado en Darío Osorio, quien juega para Midtjylland“, indicó el periodista Ferhat Kızıltaş en Tivibu Spor. Si bien en Dinamarca no quieren vender a Osorio, una buena oferta podría hacerlos cambiar de opinión.

Darío Osorio es estrella en Midtjylland. Imagen: Instagram

El campeón turco cuenta con un plantel de primer nivel, con figuras como Davinson Sánchez, Lucas Torreira, Leroy Sané y Mauro Icardi. Jugarán la fase de liga de la UEFA Champions League. Sería la oportunidad para que un chileno vuelva a la disputar de la “orejona”.

“Si el Galatasaray da un paso serio y concreto como desea, tal vez podrían finalizar esta transferencia. Está en la lista de posibles refuerzos”, cerró el periodista. La palabra final del futuro de Darío Osorio la tendrá Midtjylland.