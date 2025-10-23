Gustavo Quinteros había dado luces del estado de Pablo Galdames tras protagonizar otra decepción en Independiente. El volante chileno desperdició un penal en la derrota ante San Martín de San Juan. Bah, en rigor el portero Matías Borgogno se lo tapó en una gran intervención.

Pero tras eso, Galdames no pudo recomponerse. Algo que el DT del Rojo reconoció abiertamente en una conferencia de prensa. “Evidentemente le pesó el penal. Después veía que se lamentaba constantemente”, expuso el entrenador, quien tomó decisiones al respecto.

Todo para salir de una racha que tiene al Rey de Copas con apenas seis puntos en una campaña con números de descenso en la Liga Profesional de Argentina. Este 24 de octubre, el cuadro de Avellaneda recibirá a Platense para conseguir una victoria que les permita, literalmente, sacar la cabeza debajo del agua.

Gustavo Quinteros tiene difícil trabajo en Independiente. (Rodrigo Valle/Getty Images).

En ese contexto, y con la mira fija en el Calamar, Quinteros sacó del equipo titular a Galdames. En su lugar, alineó a otro chileno, quien llevaba algunos partidos fuera por una lesión: Felipe Loyola, quien recuperó su lugar en la formación de un equipo que parece no encontrar la manera de repuntar.

Pablo Galdames tuvo una decepción ante San Martín de San Juan. (Christian Alvarenga/Getty Images)

Otro chileno que seguirá en la alineación de Quinteros será Luciano Cabral, de los jugadores más criticados en el último tiempo. Pero de todos modos el ex DT de Colo Colo y Universidad Católica refrendó la confianza en el “10”, quien llegó al Libertadores de América desde el León de México. Y provocó buenísimas impresiones en el inicio de su estadía. Pero todo cambió drásticamente.

Quinteros saca a Pablo Galdames tras su penal fallado en Independiente

Gustavo Quinteros había dado luces de que Pablo Galdames sufrió mucho el penal que no pudo convertir en la derrota por 1-0 ante San Martín de San Juan que sufrió Independiente. Quizá también se le vino a la cabeza aquella ocasión que despilfarró en el clásico ante Racing, cuando quiso definir a tres dedos un mano a mano con el arquero Facundo Cambeses en los minutos finales.

Como Loyola dejó atrás los problemas físicos, tendrá una chance como titular. Precisamente en el lugar de Galdames, quien había quedado marcado por esos dos hechos que mermaron seriamente su confianza. No es el único culpable del mal momento, por cierto. Ya son 15 los partidos sin ganar del Rojo.

Incluidos los de la llave inconclusa ante Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde la Conmebol dio por ganadores a los azules. Una muestra clara de que hay pocos que se salven. Ni el arquero Rodrigo Rey ha ofrecido rendimientos incuestionables. Otro que saldrá del equipo es el lateral izquierdo paraguayo Facundo Zabala.

Felipe Loyola en acción ante Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América. (Fotobaires/Photosport).

De todas, formas mantendrá Rodrigo Rey su lugar como inamovible en el pórtico; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez y Jonathan de Irastorza en la defensa; Felipe Loyola y Rodrigo Fernández Cedrés en la zona de contención; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo en labores más ofensivas; Ignacio Pussetto como eje de ataque.

