Lo que ocurre con Independiente de Avellaneda es un caso digno de estudio. Desde que tuvieron el polémico incidente con Universidad de Chile en los octavos de final en Copa Sudamericana, a nivel deportivo e institucional vienen en caída libre.

Hace cuatro meses que no conocen de triunfos, en el fútbol argentino y el ámbito internacional; volvieron a cambiar de entrenador, firmando a Gustavo Quinteros luego de rechazar su vuelta a Colo Colo; y sus futbolistas se ven envueltos en polémicas.

Tal como ocurriera con el chileno Felipe Loyola en su momento, a quien sorprendieron en un yate privado con mujeres, ahora el protagonista del incidente es el delantero uruguayo Matías Abaldo, a quien delataron en redes sociales.

La nueva polémica que sacude a Independiente

Resulta que el atacante recibió en su departamento, ubicado en el exclusivo sector de Puerto Madero, a un cantante de su país que se llama El Menor Agustín, que grabó allí un videoclip donde aparecen elementos como dólares, alcohol y marihuana.

Ante el revuelo que provocaron los clips que se viralizaron en redes sociales, el delantero de Independiente utilizó su cuenta oficial en Instagram para ofrecer disculpas a los hinchas y explicar en detalle porqué se involucró en esta polémica.

“Soy amigo de El Menor Agustín y él filmó un video de un nuevo tema en mi departamento. En ningún momento, realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, aclaró Abaldo para luego establecer una promesa a los fanáticos del Rojo.

“Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, y menos en el momento deportivo que estamos atravesando con el grupo, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas para continuar mi carrera”, finalizó el jugador de Independiente.

Los pésimos números del Rojo de Avellaneda

El equipo donde militan los chilenos Pablo Galdames, Luciano Cabral, Lautaro Millán y Loyola, es el actual colista del Grupo B en el Torneo de Clausura 2025 en Argentina, donde apenas suman seis puntos en 12 juegos, sin sumar victorias.

¿Cuándo vuelven a jugar?

En busca de sumar su primer triunfo en el semestre, Independiente jugará su duelo pendiente por la fecha 6 ante Platense, en el Estadio Libertadores de América este viernes 24 de octubre desde las 18:00 horas.