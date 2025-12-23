Universidad de Chile espera en las próximas horas poder presentar a Francisco Meneghini como nuevo entrenador de los azules para la temporada 2026, por lo que activan el mercado de fichajes a la espera de refuerzos.

En ese sentido el ex entrenador de O’Higgins también tendrá que decir en la negociación de nuevos nombres para su plantel, más allá de que la U avanzaba en nombres.

Por lo mismo, el único seguro, hasta ahora, es Eduardo Vargas, mientras que la situación de Lucas Romero comienza a tambalear, una vez que se habla que venía amarrado con Renato Paiva.

Algo que tuvo que explicar el periodista Marcelo Díaz en TNT Sports, quien deja en claro que desde ahora se da el vamos, con una idea de 5 refuerzos para Universidad de Chile.

Eduardo Vargas tiene aprobada su llegada a la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también La dura comparación de Gustavo Álvarez con Meneghini en la U: “Un poquito más irresponsable”

¿Qué pasa con Eduardo Vargas en la U?

Fue en el programa “Pelota Parada” de la señal deportiva que el periodista que cubre Universidad de Chile profundizó en el tema de los refuerzos, incluso con algunos nombres.

Publicidad

Publicidad

“Un arquero, ya se comienza a hablar de Gabriel Arias, Ignacio González, de nombres para reemplazar a Cristopher Toselli y ser competencia directa de Castellón. Será el primero de él sin Álvarez y veremos cómo cambia su situación”, comentó.

Luego, en otros puestos, la idea está clara en la U para ampliar el plantel: “Un volante central, dos delanteros y un extremo por ahí son los cinco refuerzos que puede traer la U”.

Sin duda, algo que esperan los hinchas azules, sólo tienen que esperar algunos días más: “Lo de Eduardo Vargas me da la sensación que hay ticket para arriba, dependerá de la negociación”.

Publicidad

Publicidad

Revisa el detalle: