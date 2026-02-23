Una auténtica ironía del destino es la que vive por estas horas en Italia el volante chileno Felipe Loyola. Pese a que su equipo Pisa parece estar condenado a irse al descenso, podría conseguir una millonaria venta que le reportará ganancias económicas.

En lo estrictamente deportivo, el ex Huachipato volvió a ser titular, esta vez en un duelo clave por la permanencia ante Fiorentina, en el Estadio Artemio Franchi de Florencia, donde cayeron por la cuenta mínima gracias a la anotación de Moise Kean (13′).

A pesar de la derrota, Loyola disputó su cuarto encuentro consecutivo con la camiseta de Pisa, y a falta de 12 fechas para que concluya la temporada en la Serie A de Italia, está muy cerca de asegurar su permanencia en el fútbol europeo.

Loyola vive insólita situación en Europa

Vamos por parte. Recordemos que el seleccionado nacional está en calidad de préstamo con el cuadro de la Toscana hasta el final de la presente campaña del Calcio; sin embargo, en la negociación con Independiente hubo una cláusula que está muy cerca de cumplirse.

Si el próximo lunes 2 de marzo, cuando Pisa reciba en el Arena Garibaldi al Bologna, Felipe Loyola juega un mínimo de 10 minutos, se cumplirán las condiciones necesarias para que la institución compre el 70 por ciento de su pase al cuadro argentino.

Esto significa que la institución italiana deberá desembolsar US$5,5 millones de dólares, los cuales deberá pagar en tres cuotas. La primera en junio de este año por US$2 millones. La segunda por igual cifra en enero de 2027. La tercera, en junio del próximo año por US$1,5 millones. Negocio redondo.

Los números del chileno en Italia

Desde su llegada a Pisa el 20 de enero de este año, Felipe Loyola saltó a la cancha en cuatro juegos consecutivos, los tres últimos como titular, con un total de 255 minutos, en los cuales registra un gol ante el AC Milan.

Así está Pisa en la Tabla de Posiciones

