Universidad de Chile todavía está en la pelea en la Liga de Primera para poder tomar uno de los cupos a la Copa Libertadores 2026, algo que se deberá lucha hasta el final de la temporada.

Por lo mismo, ha comenzado a mover la máquina con las renovaciones, donde ya anunció a Fabián Hormazábal e Israel Poblete y ahora sumaron a Javier Altamirano.

“Javier Altamirano es jugador de Universidad de Chile hasta la temporada 2028. Su firma se sumó a las renovaciones de otras piezas clave del equipo, como Fabián Hormazábal e Israel Poblete”, explicaron.

Pero, como ha sido una costumbre desde su llegada al club, el anuncio fue especial, porque se hizo en base al anime con una especial “Genkidama” a todo clor.

Javier Altamirano firmó su renovación en la U. Foto: U de Chile.

¿Qué dijo Javier Altamirano por la compra del pase en U de Chile?

Javier Altamirano se ganó el cariño de los hinchas de Universidad de Chile, pero también la compra de su pase por parte del club, que esta jornada hizo el anuncio oficial.

Publicidad

Publicidad

“Es un orgullo pertenecer ciento por ciento a la institución. Me pone contento cumplir este objetivo que tenía desde principio de año. Estoy muy feliz de seguir acá“, comentó Altamirano.

En ese sentido, el jugador asegura que “mi prioridad es ir partido a partido, confió en mí y sé lo que puedo dar como jugador (…) los objetivos son ir por todo lo que tengamos por delante y ser feliz”.

Mira el espectacular anuncio:

Tweet placeholder

Publicidad