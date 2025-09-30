Universidad de Chile anunció hace unos días el fichaje definitivo de Javier Altamirano hasta 2028. El mediocampista nacional se encontraba a préstamo desde Estudiantes de La Plata y el Chuncho hizo uso de la opción de compra.

Pero había detalles desconocidos hasta que reveló El Deportivo de La Tercera. Es que los azules se ahorraron 200 mil dólares al adquirir el 50% del pase de Altamirano que pertenecía a Estudiantes. La otra mitad aún es propiedad de Huachipato.

“Negocio redondo para la U: los millones detrás de la compra de Javier Altamirano a Estudiantes de La Plata“, tituló La Tercera agregando que “Azul Azul se ahorró una importante cantidad de dinero debido a una cláusula en el contrato del talentoso volante, que ahora extendió su vínculo con el equipo de Gustavo Álvarez”.

“Azul Azul no dudó: ejerció la opción de compra que estaba en el contrato del jugador y adquirió el 50% del pase que estaba en propiedad de Estudiantes de La Plata. Con ello, el mediocampista dejó de estar bajo condición de préstamo y firmó un nuevo vínculo que lo unirá al club hasta diciembre de 2028. Por las cifras que estaban en juego, se trata de un negocio redondo para los universitarios“, complementó el otrora matutino.

La U ficha a una de sus figuras ahorrando plata

El mismo medio explica que “la opción de compra contemplada en el contrato de préstamo entre azules y pincharratas ascendía originalmente a US$ 1,2 millón. No obstante, si dicha cláusula se ejecutaba antes del término de la cesión temporal de Javier Altamirano, es decir, antes de fin de año, el precio se reducía significativamente. Aquella condición inclinó a la dirigencia del cuadro adiestrado por Gustavo Álvarez a adelantar la adquisición”.

La U se adelantó con el fichaje de Altamirano para fichar a una de sus figuras en precio de oferta.

La Tercera sostiene que la U “se ahorró 200 mil dólares” en la compra de Altamirano, quien ante un posible venta generará ganancias en iguales condiciones para Universidad de Chile y Huachipato.

“Un buen negocio si se considera la alta tasación que alcanzó el mediocampista cuando dio el salto al fútbol transandino desde Talcahuano“, sentencia el medio de Copesa.

Cabe recordar que Altamirano pasó de Huachipato a Estudiantes en 2023 por intermedio de 2,2 millones de dólares por el 50% del pase. En marzo de 2024 el chileno se desvaneció en pleno partido contra Boca Juniors, producto de una trombosis cerebral. Fueron largos meses de recuperación para luego arribar a los azules, donde el oriundo de Talcahuano es y hace feliz.

