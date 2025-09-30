Javier Altamirano comienza a escribir una importante historia con la camiseta de Universidad de Chile, cuadro que acaba de comprar su parte del pase a Estudiantes de La Plata con un contrato hasta 2028.

El volante formado en Huachipato se ha ganado un espacio en el plantel de los azules, pero, fundamentalmente, con la gran hinchada, que lo respalda por su gran compromiso con el club.

Algo que el jugador reveló desde el primer día que ingresó como refuerzo al Centro Deportivo Azul, donde apuntó al compromiso que tenía, incluso con su abuelo que siempre quiso verlo jugando en la U.

Pero el volante también apeló a un sueño que tenía y que ha cumplido esta temporada con la camiseta bullanguera, que era jugar con Charles Aránguiz, en un plantel donde ahora ambos son titulares.

La dupla de Charles Aránguiz con Javier Altamirano es clave en el mediocampo de U de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué dijo Javier Altamirano de Charles Aránguiz?

Fue en el video de presentación que hizo Universidad de Chile de Javier Altamirano donde el jugador abrió su corazón para hablar de este paso en su carrera, y donde pudo contar algunos secretos.

El primero fue que su abuelo siempre quiso verlo con la camiseta de la U, pero también sumó la importancia de poder compartir equipo con Charles Aránguiz, un especialista en el puesto.

“El jugador que siempre quise competir y conocerlo es Charles Aránguiz, de verdad me genera ilusión compartir con el, aprender de él. Si uno le saca provecho puede seguir creciendo”, explicó en su momento.

Una situación que se extenderá, al menos, por una temporada más, donde Aránguiz, tal como Altamirano, tiene todo encaminado para seguir siendo jugador de la U con una renovación de contrato.

