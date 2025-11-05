María Jesús Lara hace historia al sumar su tercer oro en Santiago 2025

La joven para atleta cauquenina María Jesús Lara ha igualado una marca histórica en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 al sumar tres medallas de oro individuales, correspondientes a las categorías T47.

La representante del Team ParaChile con más primeros lugares alcanzó la vara establecida por la nadadora Kiara Godoy, quien también venció en tres pruebas durante los Juegos Paralímpicos Juveniles Sao Paulo 2017, cuando se impuso en 100 metros mariposa y en 100 y 50 metros libres.

En esta ocasión, Lara, de 16 años, venció en 100, 200 y 400 metros planos. Este último éxito lo obtuvo durante la mañana de hoy, miércoles, en la pista atlética Mario Recordón, del Parque Estadio Nacional.

Sobre su triunfo, dijo: “Me siento muy feliz, de verdad. Trabajo muy duro para esto. “Desde chica, desde que empecé aquí, desde que supe que existían los Juegos Parapanamericanos Juveniles, quería ser campeona parapanamericana. Lo logré con esfuerzos, con muchos sacrificios”, comentó acerca de sus motivaciones para ser una paradeportista de élite.

“Desde un principio mi entrenador, Cristián Colombi, ha sido un pilar fundamental para mi desarrollo”, dijo como reconocimiento a su entrenador.

“Antes de la competencia de hoy me sentía muy ansiosa, porque quería acercarme a la marca que tenía en la etapa previa a una lesión que sufrí. No sé si lo logré (igualar o superar su marca), pero espero que sí”, fue su resumen para la prueba.

Respecto de los 200 metros, su prueba favorita. Al respecto “siento que hice una muy buena carrera. Me gusta tomar la curva, pero por la lesión que tenía en el pie no podía apoyar vertical en la salida de taco en curva. En el Mundial lo practiqué mucho, con muchas repeticiones, y ahora me salió bien”.

Sobre el futuro, mostró mucha ilusión: “Nos vemos en Los Ángeles 2028”, expresó aludiendo a los próximos Juegos Paralímpicos que se desarrollarán en la ciudad californiana.

