Una terrible tragedia sacude a la NFL y el mundo del deporte, luego de que se confirmó la muerte de Marshawn Kneeland, defensor de los Dallas Cowboys de 24 años.

Este lunes, el equipo de fútbol americano reveló la trágica noticia a través de un comunicado, donde no se revela la causa de muerte del jugador. “Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan del trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana”, señalaron los Cowboys en un comunicado”.

Mientras que Adam Schefter de ESPN agregó: “Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia”.

Su representante, Jonathan Perzley, agregó: “Estoy devastado al confirmar que mi cliente y querido amigo Marshawn Kneeland falleció anoche”.

El jugador se sumó el 2024 al equipo de la NFL.

“Lo vi luchar desde ser un joven lleno de esperanza en Western Michigan con un sueño hasta convertirse en un respetado profesional de los Dallas Cowboys. Marshawn se entregó por completo en cada jugada, en cada entrenamiento y en cada momento en el campo”.

La carrera de Marshawn Kneeland

El jugador fue seleccionado por los Dallas Cowboys en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2024, donde firmó un contrato estándar de novato por cuatro años, valorado en aproximadamente $6,832,646 anuales.