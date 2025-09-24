Una fuerte noticia sacudió al mundo del deporte la tarde de este martes, cuando se reveló que el exjugador de la NFL e histórico de los Cincinnati Bengals, Rudi Johnson, falleció a los 45 años.

La policía informó que no hay terceros involucrados. “Todos los indicios apuntan a un suicidio”, declaró el detective Joseph Peguero a NBC News.

Al mismo tiempo, su agente solicitó recursos para combatir el daño cerebral crónico, una situación que afecta a numerosos deportistas.

La NFL despide a Rudi Johnson

El presidente de los Bengals, Mike Brown, equipo en donde el jugador pasó 7 temporadas, señaló en un comunicado: “Rudi era una excelente persona y un excelente corredor para nosotros. Era un jugador confiable y productivo, y muy popular entre sus compañeros. Todos lo apreciaban y lo consideraban un gran amigo. Estamos profundamente entristecidos por su fallecimiento”.

Rudi Johnson jugó 8 temporadas en la NFL (Photo by Getty Images)

Por su parte, el agente del jugador, Peter Schaffer, habló sobre el legado del jugador y señaló que espera que la muerte de Rudi impulse la investigación sobre la encefalopatía traumática crónica (ETC), una enfermedad cerebral degenerativa relacionada con repetidos golpes en la cabeza.

“Estas trágicas circunstancias también deben servir como un llamado a la acción”, declaró Schaffer. “La NFL y la comunidad científica deben hacer más: más investigación sobre la ETC, más innovación en cómo podemos tratarla, prevenirla y brindar apoyo a quienes la padecen. Los jugadores del pasado, del presente y del futuro no merecen menos”.

En la misma línea, Schaffer habló sobre su cariño por el jugador. “Ha sido uno de los mayores honores de mi carrera y de mi vida poder considerarlo cliente y amigo. Su legado no se medirá por estadísticas ni elogios, sino por las innumerables vidas que tocó y el amor que brindó con tanta generosidad”.

El jugador fue parte del equipo campeón de Cincinatti/Getty Images)

La carrera de Rudi Johnson

El jugador fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL del 2001, proveniente desde Auburn, Alabama. Durante sus años en el equipo, Johnson fue una parte fundamental del triunfo de Cincinatti en el título de la AFC Norte el 2005. Sus 48 touchdowns terrestres con los Bengals son los 3 en la lista de todos los tiempos del club, solo superados por Pete Johnson y Joe Mixon.

El jugador estuvo 8 temporadas en la NFL

El 2007 la carrera de Johnson comenzó a detenerse debido a las lesiones, obteniendo el promedio de yardas más bajo de su carrera y por este motivo, fue liberado por los Bengals. Tras esto llegó a los Detroit Lions el 2008, jugando allí su última campaña en la NFL.

