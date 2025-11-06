Universidad de Chile volvió a la pelea del Chile 2 tras derrotar a Everton en el partido pendiente de la fecha 21 de la Liga de Primera. Los azules necesitan la clasificación directa a Copa Libertadores 2026 tras perder la lucha por el título y ser eliminados en semifinales de Copa Sudamericana.

Entremedio, las relaciones entre Azul Azul y el entrenador Gustavo Álvarez no son las mejores. Pese a que tiene contrato vigente, el DT podría partir a fin de año.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez recordó las polémicas que han marcado el desgaste de las relaciones entre el entrenador y la dirigencia de Universidad de Chile.

“Ahí se generó un quiebre, en los refuerzos. Le traen dos jugadores que él no quería, o no lo mejor de las características que necesitaba“, dijo Yáñez.

Refuerzos y la no llegada de Vargas

Agregó que “y el tema de Eduardo Vargas fue clave. Después la declaración desde Azul Azul que dicen que están medios cansados y que Álvarez no ha dado con la tecla… y eso que yo veo que desde la llegada de Álvarez, como dicen los hinchas, la U tiene identidad futbolística y de juego“.

“Sí, ha tenido errores… como han tenido todos los técnicos, pero siento que hay un antes y después de ese momento. Me imagino que el hombre debe tener alguna oferta, y le tienen que poner a la U 1,2 palos sobre la mesa“, complementó.

Pato Yáñez sentencia: “y no sé si Azul Azul va a abrir la billetera para conformar un plantel mejor que éste, que fracasó en el torneo nacional. Me encantó a nivel internacional, pero en lo nacional es un fracaso no pelear el título. Y un equipo grande en dos años necesita ser campeón“.

Cabe recordar que a mitad de año la U sumó como refuerzo a Felipe Salomoni y Sebastián Rodríguez. Álvarez quería un delantero y Eduardo Vargas, que estuvo cerca, nunca llegó. Tampoco Felipe Mora, que incluso estuvo listo para firmar.

