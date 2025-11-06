Universidad de Chile logró un triunfo importantísimo ante Everton en el Estadio Santa Laura. Los azules cortaron una mala racha de tres derrotas al hilo y se pusieron en carrera por el Chile 2 de la próxima Copa Libertadores.

Esta victoria justo llegó cuando hay voces que apuntan a un posible fin de ciclo de Gustavo Álvarez al mando de la U. Hay varios nerviosos al respecto, ya que se trata del DT que logró levantar el nivel del equipo tras demasiados años inmersos en la mediocridad.

El propio argentino tomó la palabra al respecto, manteniendo ante los medios el mismo discurso que instaló hace algunos meses: revisará y estudiará su situación al término de esta temporada.

Álvarez manda un claro mensaje sobre su futuro

El DT de la U partió diciendo que “mantengo lo que dije siempre, a fin de año analizo los procesos. Mientras tanto, pensar en otro destino para 2026 sería quitarle energía que la gente ahora se merece (en la U). Cuando termine el campeonato, recién ahí voy a mirar para adelante”.

“En los grupos de trabajo hay puntos de vistas distintos. Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante, porque ahora no me lo permito”, agregó.

Gustavo Álvarez podría dejar Universidad de Chile a final de año. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue esta mala racha que se logró cortar, el argentino aseguró que “siempre hay que analizar el segmento y en el proceso puede haber baches. Hay que ver las particularidades de cada encuentro: contra Huachipato fue un trámite favorable, en el anterior todos sabemos lo que pasó (con Lanús) y el clásico fue parejo. El equipo siempre mostró funcionamiento, era solo ajustar, fueron tres 1 a 0”.

Para cerrar y ante la consulta sobre posibles diferencias con Azul Azul, el entrenador avisó que “tiene que ser así, el problema sería si tenemos siempre una semana (para entrenar). Jugar cuatro torneos en un año tiene que ser un privilegio y hay que estar preparados”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas ante Deportes Limache en el Estadio Santa Laura. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

