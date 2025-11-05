Universidad de Chile venció a Everton gracias a los goles de dos cuestionados, como Leandro Fernández y Rodrigo Contreras. Gustavo Álvarez era el más contento.

El Lea y el Tucu son dos delanteros que no vivían un buen presente en el Romántico Viajero e incluso, se ha hablado que podrían salir del club cuando finalice la temporada. Por esta razón, sus goles ante los Ruleteros son muy importantes para demostrar que quieren seguir.

La reflexión de Gustavo Álvarez

Universidad de Chile sumaba tres partidos con derrotas: U. Católica, Lanús y Huachipato, por lo que necesitaban regresar a los abrazos con bastante urgencia. Quien demostró su felicidad por la victoria por 2-0 fue Gustavo Álvarez.

“El equipo jugó muy bien, controló el trámite de punta a punta, fue protagonista una vez más y tuvimos la contundencia hoy como para poder ganarlo. Generamos siete u ocho situaciones, terminamos ganando, podríamos haber hecho un gol más, bien“, indicó el DT a TNT Sports.

En el último tiempo, tanto Leandro Fernández como Rodrigo Contreras perdieron mucho protagonismo en el equipo. Lucas Di Yorio y Nicolás Guerra estaban teniendo más continuidad, ya Lea como el Tucu estaban pasando por largas sequías que dejaron atrás ante Everton. Álvarez explicó cómo los hizo volver a ser competitivos.

“Me alegro muchísimo por ellos, por el plantel. A veces uno tiene que tomar decisiones para provocar reacciones, y me alegro muchísimo porque se lo merecen los dos“, indicó el DT, casi como queriendo decir que sus recientes marginaciones fueran parte de un plan.

Leandro Fernández suma 8 goles en 36 partidos en el 2025, mientras Rodrigo Contreras lleva 10 tantos en 37 duelos. El primero tiene contrato hasta fines del 2026, mientras el segundo termina su préstamo al término de esta temporada ¿Deben seguir en U. de Chile?