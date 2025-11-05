La U de Chile cortó su mala racha y dejó atrás los fantasmas recuperando terreno en la lucha por la clasificación a Copa Libertadores. Este miércoles el Romántico Viajero se puso al día en el torneo venciendo por 2 a 0 a Everton en un duelo marcado por el regreso al gol de Leandro Fernández.

El delantero no lo había pasado bien en estos meses y tuvo que esperar un largo tiempo para volver a festejar. Su último gol fue el 8 de junio en la Copa Chile y desde entonces que no había logrado aportar al Bulla. Es por ello que ahora que por fin se sacó la mufa, no aguantó la emoción.

El delantero sacó la voz tras el partido y realizó una enorme confesión sobre lo que han sido sus días entre la sequía de goles y el mirar todo desde la banca. De hecho, se aguantó apenas las lágrimas al hablar de quienes lo han apoyado.

Leandro Fernández se emociona tras su reencuentro con los goles en la U

Leandro Fernández por fin pudo cortar su sequía goleadora y fue un de los hombres claves para que la U siga soñando con clasificar a Copa Libertadores. El delantero marcó uno de los goles del triunfo del Bulla ante Everton, lo que les permite recuperar terreno en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Leandro Fernández volvió al gol en la U y tuvo sentidas palabras tras el partido. Foto: Photosport.

Tras el encuentro, el Lea conversó con TNT Sports y se refirió a su actuación, reconociendo que le hacía falta. “Creo que el equipo hizo un gran partido, hace rato necesitaba un partido así, volver a convertir y contento que se pudo dar“.

“Siempre, mi posición es día a día, hay que tratar de convertir, de ayudar al equipo. En un momento que venía irregular me tocó salir, lesionarme, Lucas entró y aprovechó la oportunidad“, añadió.

Fue tras ello que Leandro Fernández se tomó un segundo para hablar de quienes lo han respaldado pese a su mal momento. “Quiero detenerme un minuto en agradecerle a mi señora, mi hijos y mis amigos, pero en especial a la gente de la U que desde el día uno hasta hoy me siguen apoyando y confiando en mí. Dedicarle el gol a ellos también“.

“Ahí es donde se ven los verdaderos, en las buenas y malas. Aquí la gente en las malas siempre está dando su apoyo y yo tengo que demostrar dentro de la cancha. Ojalá volver a ser el que fui el año pasado“, complementó.

Pero el momento más emocionante llegó cuando le recordaron su festejo junto a su hijo cuando abandonó el campo de juego. “Ellos son los que siempre están, los que sufren, me bancan cuando las cosas no salen“, lanzó con un nudo en la garganta.

Finalmente, Leandro Fernández dejó clara su postura sobre una salida de la U a fin de año. “Tengo contrato. La gente y la institución se merece seguir arriba, en diciembre se verá qué pasa, pero tengo contrato y estoy muy feliz acá“.

¿Cuáles son los números de Leandro Fernández esta temporada?

Con su actuación ante Everton, Leandro Fernández llegó a los 36 partidos oficiales en la temporada 2025 con la U. En ellos ha aportado con 8 goles y 6 asistencias en los 1.929 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

La U disfruta del triunfo ante Everton y pone la mira en el próximo partido que tiene en la Liga de Primera. Este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Limache.