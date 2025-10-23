Leandro Fernández golpeó la mesa y fue tajante sobre su futuro en Universidad de Chile: tras el agónico empate de la U contra Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, el delantero argentino negó los rumores que lo ponen fuera del Chuncho para el 2026.

“Es todo mentira, yo tengo contrato hasta el 2026 con Universidad de Chile y me voy a quedar acá“, dijo categórico Fernández tras el 2-2 en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que en los últimos días se aseguró que el delantero tenía intenciones de partir, específicamente a Defensa y Justicia de Argentina, tras ser figura azul el 2024 y perder espacios este 2025 por rendimiento y una lesión que lo tuvo fuera de las canchas.

Fernández: la ida y la revancha de la U contra Lanús

Respecto a la ida ante Lanús, el atacante que ingresó en el segundo tiempo desde la banca manifestó que “fuimos superiores gran parte del partido, tuvimos esa desatención en la salida que nos costó el primer gol y después ellos con el envión nos hicieron el segundo“.

“Pero en el primer tiempo nos faltó el gol (solamente), y ya en el segundo tiempo fuimos más contundentes”, aseguró el santafesino de 34 años.

Complementó que “es la cara que siempre mostramos, en Argentina, acá o en Chillán, a donde vamos, es la cara que siempre muestra el equipo, a veces nos sale bien y otras no, pero siempre seguimos en la misma forma de jugar“.

Fernández sentenció que “en los segundos 45 hicimos lo mismo que en el primer tiempo, sólo que convertimos. En el entretiempo no hablamos de lo que pasó, solo de lo que venía, que teníamos que hacer el mismo partido y tratar de convertir. La llave quedó abierta, teníamos que hacer eso y hay que hacer lo mejor posible para ir a Argentina y traer la clasificación“.