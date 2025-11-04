Universidad de Chile se quedó con las manos vacías en la temporada 2025, porque no pudo ganar su deseada Liga de Primera y quedó afuera en la Copa Sudamericana.

Los azules salieron campeones por última vez en 2017 y desde esa fecha no pueden levantar el Huemul de Plata, que era el gran objetivo para la campaña en curso y no se logró.

Gustavo Álvarez va a cumplir dos años al mando de la U y no pudo ganar el título nacional, por lo que el argentino empieza a recibir duros cuestionamientos.

ver también Universidad de Chile quiere remecer el mercado fichando a este delantero para la temporada 2026

Patricio Yáñez tilda de fracaso la campaña de la U en la Liga de Primera

Patricio Yáñez jugó en Universidad de Chile en 1990 y tuvo un polémico paso directo a Colo Colo, donde ganó la Copa Libertadores de América y se transformó en referente del plantel.

El Pato conoce la interna del equipo azul, es por ello que en radio Agricultura se atrevió a decir que la campaña de Álvarez en la Liga de Primera es un rotundo fracaso.

“Yo creo que en el torneo local es un fracaso. No tiene otro nombre, no tiene otro apellido. Planificó un plantel para ganar el torneo, así lo dijo Álvarez antes que terminara la primera rueda, quien señaló que la U no se permite tener un año más sin título y eso era un mensaje para los jugadores”, señaló Yáñez.

Publicidad

Publicidad

Gustavo Álvarez durante la derrota de la U ante Huachipato. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Por último, Patricio Yáñez cree que Gustavo Álvarez está pensando en partir de la U si es que no potencian el plantel para 2026.

“Si los señores de Azul Azul no abren la billetera para contratar jugadores, Álvarez se va a ir. Me parece que ese punto va a ser significativo para la continuidad del DT. Yo creo que les dirá que si no potencian el plantel les dirá ‘señores, hasta aquí llego'”, cerró.

Publicidad

Publicidad

ver también Verónica Bianchi lanza teoría desde la interna de U de Chile: “Dejaron de creerle…”

¿Cuándo y a qué hora juega Universidad de Chile vs Everton por la Liga de Primera?

La Liga de Primera se pone al día este miércoles 5 de noviembre, cuando desde las 17:30 horas Universidad de Chile reciba a Everton en el estadio Nacional.