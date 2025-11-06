Universidad de Chile derrotó a Everton por 2-0 en el partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera, resultado que le permite al Chuncho trepar al cuarto lugar de la tabla y meterse otra vez en la lucha por el Chile 2 a Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, las aguas no están tranquilas en la U y, pese a alcanzar las semifinales de Copa Sudamericana, el perder el título en el torneo nacional tiene en entredicho la continuidad de DT Gustavo Álvarez.

En la interna se habla de un quiebre entre el entrenador y la directiva, considerando además las diferencias por temas de refuerzo a inicios y mitad de año. Álvarez tiene contrato vigente y tendría que seguir el próximo año, pero el mismo deté tendría la intención de partir. Y también se rumorea el interés de otros equipos extranjeros y selecciones.

En Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla sostuvo tajante que “yo creo que don Gustavo está pensando en un fututo lejos de la U. Más allá de sus declaraciones de principio, de que está abocado en la U, otro técnico te diría sí, estamos preocupados del 2026, queremos empezarlo bien, ya lo estamos planificando y empezaremos hablar con la dirigencia por los refuerzos…“.

Pinilla tajante: "La U no puede dejar partir a Álvarez"

“Pero no, y eso que tiene contrato vigente, Y no se aventura a hablar del 2026. ¡Es una locura! Gustavo Álvarez no quiere seguir en la U”, sostiene.

Sin embargo, Pinilla pone el grito en el cielo y exige que Azul Azul se ponga las pilas y convenza al técnico de continuar, haciendo un esfuerzo por alinearse con los requerimientos e intenciones de Álvarez.

Pinilla exige que Azul Azul haga las paces con Gustavo Álvarez para mantener un proceso de crecimiento en la U.

“La U está en un proceso en el que no puede dejar partir a Álvarez. Yo creo que Álvarez se quiere ir, pero la U no lo puede dejar escapar. Con Álvarez la U está en un proceso de crecimiento, en un proceso de proyección y de reencantamiento con el fútbol… con el buen fútbol. Y la U no puede perder esta tremenda oportunidad“, manifestó.

El ex delantero azul sostiene que “traer un nuevo técnico significa partir desde cero y eso no te asegura nada, todo lo contrario: te llena incertidumbre. Con Álvarez la U va bien encaminada“.

“La U había estado más cerca de descender que de ganar el torneo. si bien ha perdido objeticos como el campeonato, es el proceso. Esta U con Gustavo Álvarez compitió a nivel internacional con Estudiantes, contra Botafogo“, sentenció Pinilla.