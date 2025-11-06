Luego de su semana más difícil al mando, Gustavo Álvarez parece estar cerrando su ciclo en la U de Chile. El técnico ha entrado en toda una polémica con la dirigencia, con la que las relaciones estarían totalmente quebradas y lo obliga a pensar en el 2026.

Con una Copa Chile y una Supercopa bajo el brazo, además de pelear el torneo y la Copa Sudamericana esta temporada, el DT comienza a mirar al futuro. Y si bien su nombre está en carpeta de la selección chilena, lo cierto es que sus planes parecen ir por otro lado.

El entrenador ha dejado en claro que no quiere planificar nada para el próximo año, pero su agencia de representación no ha perdido el tiempo y ya le busca un nuevo destino. ¿Un club o una selección? Por ahora, hay una prioridad.

Gustavo Álvarez ya piensa en el 2026 lejos de la U y de la selección chilena

El futuro de Gustavo Álvarez parece estar muy lejos de nuestro país. El técnico de la U ya tiene definido no seguir en el club y piensa en un nuevo destino, el que no estaría en Chile.

Gustavo Álvarez se aleja de la U y hasta del fútbol chileno. Foto: Photosport.

Según reveló el periodista Pablo Ramos en Sportscenter de ESPN, los agentes del estratega azul están trabajando en su salida. “La información que manejo del lado del DT y desde el CDA es que no seguirá. Su equipo de representación ya le busca club para el 2026“.

Publicidad

Publicidad

Rumores apuntaban a que Gustavo Álvarez tenía un acuerdo con la selección de Perú, pero un paso así no es prioridad por ahora. “La opción de la selección chilena la descartan porque quieren un club desde inicio del 2026“.

¿Por qué entonces no le interesa la Roja? De acuerdo a lo señalad por el reportero, tiene que ver con los plazos. “Saben que no es de las primeras opciones de la Roja y no quieren esperar hasta mitad del próximo año“.

ver también “Por eso llevo…”: regalón de Gustavo Álvarez le ruega que se quede en la U

“Tampoco quiere Argentina, sienten que no es el momento. Por eso aparecen equipos de Brasil, Colombia, Ecuador con chances de Libertadores. Incluso México. Por eso me dicen tajantemente que no va a seguir en la U“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Con la gran campaña que hizo en el elenco estudiantil, opciones e interesados en sus servicios tiene. Quedará esperar para ver si es que la Roja lo va a buscar o si se pone en la buena con el Bulla, algo que se ve muy difícil de ocurrir.

Gustavo Álvarez está viviendo sus últimos días como entrenador de la U. El DT se prepara para irse de Chile a buscar nuevos desafíos y un lugar donde pueda demostrar que lo que hizo en el Romántico Viajero no fue casualidad.

¿Cuáles son los números de Gustavo Álvarez en la U?

Tras Everton, Gustavo Álvarez llegó a los 89 partidos oficiales al mando de la U. En ellos ha conseguido 50 triunfos, 19 empates y 20 derrotas, con 169 goles a favor y 79 en contra.

Publicidad

Publicidad

ver también “Me bancan cuando…”: Leandro Fernández se quiebra luego de volver al gol en la U

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Gustavo Álvarez quiere cerrar el año de la mejor manera y se enfoca en lo que viene para la U en la Liga de Primera. Este domingo 9 de noviembre a partir de las 17:30 horas el Bulla recibe a Deportes Limache.