A lo Huachipato: Unión Española se pone creativa y anuncia “experiencia VIP” vs. Colo Colo

Mientras aún se mantienen las repercusiones por la polémica “Terraza VIP” de Huachipato, Unión Española sorprendió este miércoles al anunciar la venta de entradas para el duelo que disputará este fin de semana ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura, presentando un novedoso ticket VIP.

El encuentro, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera, contará exclusivamente con presencia de hinchas hispanos e incluirá la venta de la denominada “Experiencia VIP”, una entrada con un valor de $80.000 y que ofrece una serie de beneficios especiales en comparación con los boletos tradicionales del reducto de Plaza Chacabuco.

Según detalló el propio club a través de una publicación en su cuenta oficial de X (ex Twitter), esta experiencia incluye asiento en butaca, estacionamiento dentro del recinto, acceso a la zona mixta durante el ingreso de los jugadores, posibilidad de ingresar a la cancha para presenciar el calentamiento previo, y un kit de regalo cortesía de los auspiciadores.

La noticia de todas formas generó descontento en parte de la afición hispana que mostró su descontento en redes sociales, sobre todo por el mal momento deportivo que viven, donde se encuentran en zona de descenso directo con 21 puntos (15°), superando solamente a Deportes Iquique.

Las entradas para presenciar Unión Española vs. Colo Colo:

La venta de entradas para Unión Española vs. Colo Colo están a la venta a través del sistema Puntoticket y los precios son los siguientes:

Butaca + Experiencia VIP: $80.000.

Bajo Marquesina: $50.000.

Bajo Marquesina Infantil: $25.000.

Tribuna Lateral: $30.000.

Tribuna Lateral Infantil: $15.000.

Tribuna Andes: $20.000.

Tribuna Andes Infantil: $10.000.

Galería Sur: $12.000.

Galería Sur Infantil: $6.000.

¿Cuándo juegan Unión Española vs. Colo Colo?

El enfrentamiento entre Unión Española y Colo Colo se juega este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas de Chile en el Estadio Santa Laura SEK por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

