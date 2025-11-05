Universidad de Chile se pone al día esta jornada en la Liga de Primera 2025, cuando dispute el partido atrasado contra Everton, que será fundamental para el último objetivo del cuadro bullanguero.

Esto, porque, tras ver como Coquimbo Unido se coronó campeón, además de quedar fuera en las semifinales de la Copa Sudamericana contra Lanús, que el panorama cambió en la interna de la U.

Por lo mismo, como camarín los jugadores han puesto en marcha el último plan de la temporada, con una promesa de alcanzar un objetivo de consuelo, pero no menos importante.

En ese sentido, quieren ir por el Chile 2 en la Copa Libertadores, que le da el paso directo a la fase de grupos, aunque para eso deben sumar en los cinco partidos que le quedan y esperar que la UC y O’Higgins pierdan puntos.

La U viene de perder con Huachipato donde acumula tres derrotas consecutivas. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

La U quiere volver a la Copa Libertadores

Fue el propio capitán de Universidad de Chile, Marcelo Díaz, quien puso sobre la mesa el interés que tiene el plantel azul en las últimas fechas que les quedan por disputar en la Liga de Primera.

En ese sentido, esta jornada tendrán su primera gran final cuando reciban a Everton en el estadio Santa Laura, donde un nuevo tropiezo les haría olvidar la última pelea que quieren dar en la temporada.

“Yo creo que solamente dependerá de nuestro accionar y de nuestros últimos partidos la clasificación a la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana. Nosotros queremos ir a la Libertadores y está todo en juego”, explicó el capitán de la U.

Por lo mismo, cuenta que no pueden bajar los brazos, pese a los últimos malos resultados: “Queda la última parte del torneo, donde se vuelve todo extraño porque todos pelean por algo. Nada está escrito y creo que dependemos solo de nosotros y de ganar todo lo que tenemos”.

La clasificación a la Copa Libertadores también marcará la continuidad de Gustavo Álvarez. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

Revisa la tabla de posiciones:

Luego de que Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera 2025, ahora la lucha está en los cupos internacionales, con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

En ese sentido, el segundo lugar de la tabla de posiciones clasifica a la fase de grupos de la Libertadores, mientras que el tercer lugar a las fases previas del mismo torneo internacional.

Por otro lado, desde el cuarto al séptimo lugar clasificarán a la Copa Sudamericana, donde ya se sabe que en una primera rueda se enfrentan entre ellos para definir el paso a las fases de grupos.