Las cosas no se pueden haber complicado más para la U de Chile en la última semana. El Romántico Viajero no sólo sufre con tres derrotas al hilo, sino que ahora también por un enorme dolor de cabeza a horas de ponerse al día ante Everton con una sensible baja.

Luego de las derrotas ante Universidad Católica y Huachipato, sumada a la eliminación de Copa Sudamericana ante Lanús, el Bulla le suma un problema más. Y es que a nada de su duelo pendiente con los Ruleteros en la Liga de Primera, el elenco estudiantil pierde a una figura.

La situación obliga a Gustavo Álvarez a pensar en fórmulas para no extrañarlo demasiado. Eso sí, con el alivio de tener variantes en esa zona de la cancha para poder cubrir su ausencia.

Sebastián Rodríguez ni a la banca de la U ante Everton

Lamentablemente para la U, Sebastián Rodríguez quedará al margen del partido pendiente con Everton. Bigote no llegará a la cita con los Ruleteros y es baja de última hora en el Romántico Viajero por temas físicos.

Quien llegara como refuerzo a mitad de temporada pero todavía no logra ganarse una camiseta de titular, no será convocado por Gustavo Álvarez. ¿La razón? Según explicó Emisora Bullanguera, se debe a “problemas de salud” que presentó.

De hecho, Sebastián Rodríguez no ha participado ni de la vuelta a los entrenamientos en la U. Su condición viene complicada desde hace ya algunos días, por lo que se optó por mantenerlo al margen.

Esto deja a Gustavo Álvarez con una banca que, más allá de tener variantes, siente el desgaste de una última semana muy dura en lo físico y lo anímico. Será misión del DT recuperar a sus figuras para que así puedan seguir peleando por el único objetivo que les queda: el Chile 2.

Ya sin opciones al título, el elenco estudiantil apostará todo a conseguir el boleto directo a la Copa Libertadores. Hoy está a cinco puntos de Universidad Católica, quien por ahora se queda con ese boleto, pero si vence a los Ruleteros acortará la distancia a sólo dos unidades.

La U pierde a Sebastián Rodríguez para ponerse al día en el torneo ante Everton. El Romántico Viajero necesita con urgencia romper su mala racha si es que quiere seguir soñando con otro torneo internacional o no poner en riesgo sus chances.

¿Cuáles son los números de Sebastián Rodríguez en la U?

Previo al duelo con Everton, Sebastián Rodríguez ha logrado disputar un total de 9 partidos oficiales con la camiseta de la U. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 354 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Sin Sebastián Rodríguez entre los citados, la U se prepara para ponerse al día en la Liga de Primera. El Romántico Viajero recibe a Everton en el Estadio Santa Laura este miércoles 5 de noviembre a partir de las 17:30 horas.

