Universidad de Chile tuvo un extraño entrenamiento bajo la lluvia en Buenos Aires, en la última práctica antes de enfrentar a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Gustavo Álvarez, que iba a utilizar este trabajo para alistar su formación estelar, tuvo que hacer varias modificaciones en el equipo, dejando varias dudas para el duelo en Avellaneda.

En ese sentido, el que entrenó al lado de Charles Aránguiz fue Sebastián Rodríguez, quien le está ganando el puesto como el reemplazo de Israel Poblete a Marcelo Díaz.

Una importantísima variante en la zona de volantes, que puede marcar el funcionamiento del equipo ante Independiente, por lo que es la gran sorpresa para la U.

Marcelo Díaz tendrá que esperar en el banco de suplentes de la U. Foto: Andres Pina/Photosport

La U cuidó jugadores tocados en el último entrenamiento

Fue el periodista Marcelo Díaz quien en el programa “Pelota Parada” de TNT Sports, entregó nuevos detalles de lo que trabajó Universidad de Chile en su último entrenamiento.

En ese sentido, destacó que jugadores como Franco Calderón, Javier Altamirano y Lucas Assadi no trabajaron a la par de sus compañeros por situaciones puntuales, pero que deberían ser parte del 11 estelar.

“Quien acompañó a Charles Aránguiz fue Sebastián Rodríguez, mientras que Matías Sepúlveda estuvo por el sector izquierdo, mientras que arriba no estuvo Assadi y estuvo Fernández.

En ese sentido, la formación que trabajó, con variantes que serán revertidas fue con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, David Retamal (Calderón), Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Sebastián Rodríguez, Matías Sepúlveda; Nicolás Guerra (Altamirano), Lucas Di Yorio y Leandro Fernández (Assadi).

