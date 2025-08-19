Universidad de Chile prepara su formación titular para enfrentar el miércoles a Independiente, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, los azules partieron en Buenos Aires al último entrenamiento, donde se definirá la formación estelar para enfrentar a los argentinos por la clasificación a los cuartos de final.

Una de las grandes dudas es resolver el reemplazante de Israel Poblete, donde es Marcelo Díaz el apuntado para volver a la titularidad en un duelo trascendental ante el Rojo.

En ese sentido, hay una clara advertencia con el capitán de la U, donde fue Marcelo Barticciotto que asegura que su rol es importante, según el momento del partido, donde deja incertidumbre.

Marcelo Díaz no se movió de la banca en la derrota de la U vs Audax Italiano. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Marcelo Díaz genera dudas para la revancha ante Independiente

Fue en Cooperativa Deportes donde Marcelo Barticciotto analizó la situación de Marcelo Díaz como titular en Universidad de Chile para el compromiso ante Independiente, en algo clave en la Copa Sudamericana.

“Marcelo Díaz funciona bien cuando tiene la pelota, porque es claro, pero yo no se si tendrá mucho la pelota ante Independiente. En muchos momentos se va a tener que defender”, explica.

En ese sentido, asegura que es según el partido que se desarrolle la importancia que pueda tener Marcelo Díaz: “Vas a sufrir por momentos y otros controlar, no se si la U tiene equipo para sufrir en Buenos Aires, donde ya sufrió en La Plata”.

“Yo digo trajiste a Sebastián Rodríguez y tiene características de Marcelo Díaz no de Poblete. No trajiste a un jugador para reemplazar a Poblete”, finalizó.

