Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La alarma que encienden con Marcelo Díaz en U de Chile en Argentina: “No sé si tendrá…”

El capitán de los azules está entre los regresos para la formación ante Independiente, aunque hacen una advertencia.

Por Cristián Fajardo C.

Marcelo Díaz se apunta como titular en Argentina.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTMarcelo Díaz se apunta como titular en Argentina.

Universidad de Chile prepara su formación titular para enfrentar el miércoles a Independiente, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Por lo mismo, los azules partieron en Buenos Aires al último entrenamiento, donde se definirá la formación estelar para enfrentar a los argentinos por la clasificación a los cuartos de final.

Una de las grandes dudas es resolver el reemplazante de Israel Poblete, donde es Marcelo Díaz el apuntado para volver a la titularidad en un duelo trascendental ante el Rojo.

En ese sentido, hay una clara advertencia con el capitán de la U, donde fue Marcelo Barticciotto que asegura que su rol es importante, según el momento del partido, donde deja incertidumbre.

Marcelo Díaz no se movió de la banca en la derrota de la U vs Audax Italiano. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Marcelo Díaz no se movió de la banca en la derrota de la U vs Audax Italiano. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

La gran duda que tiene U de Chile para terminar su formación vs Independiente

ver también

La gran duda que tiene U de Chile para terminar su formación vs Independiente

Marcelo Díaz genera dudas para la revancha ante Independiente

Fue en Cooperativa Deportes donde Marcelo Barticciotto analizó la situación de Marcelo Díaz como titular en Universidad de Chile para el compromiso ante Independiente, en algo clave en la Copa Sudamericana.

Publicidad

“Marcelo Díaz funciona bien cuando tiene la pelota, porque es claro, pero yo no se si tendrá mucho la pelota ante Independiente. En muchos momentos se va a tener que defender”, explica.

En ese sentido, asegura que es según el partido que se desarrolle la importancia que pueda tener Marcelo Díaz: “Vas a sufrir por momentos y otros controlar, no se si la U tiene equipo para sufrir en Buenos Aires, donde ya sufrió en La Plata”.

“Yo digo trajiste a Sebastián Rodríguez y tiene características de Marcelo Díaz no de Poblete. No trajiste a un jugador para reemplazar a Poblete”, finalizó.

Publicidad
Israel Poblete es la primera baja de U de Chile para el Superclásico contra Colo Colo

ver también

Israel Poblete es la primera baja de U de Chile para el Superclásico contra Colo Colo

Lee también
"UC no fue más que Colo Colo": el análisis de Marcelo Barticciotto
Colo Colo

"UC no fue más que Colo Colo": el análisis de Marcelo Barticciotto

"Voy con Marcelo": Borghi ofrece dupla técnica con Barticciotto
Colo Colo

"Voy con Marcelo": Borghi ofrece dupla técnica con Barticciotto

Ídolo albo anticipa el dolor de cabeza que dejará Almirón
Colo Colo

Ídolo albo anticipa el dolor de cabeza que dejará Almirón

El nuevo DT de Colo Colo: Formador y padre futbolístico de Vidal
Colo Colo

El nuevo DT de Colo Colo: Formador y padre futbolístico de Vidal

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo