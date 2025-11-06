Los reportes de una posible salida de Gustavo Álvarez de U. de Chile tienen muy molesto a Michael Clark. Este miércoles, después de la victoria azul sobre Everton, el presidente de Azul Azul volvió a disparar contra la prensa por las informaciones que salen sobre el DT.

“Ustedes saben, trabajan en esto. La mayoría de las cosas negativas que se dicen de la U terminan siendo mentira y las dicen algunos periodistas, cuyas fuentes de repente son el plato de la ensalada del asado. De verdad, esa es la fuente”, dijo a los medios de comunicación.

Sus declaraciones no dejaron contento a Cristián Caamaño, quien se manifestó en la edición matutina de Deportes en Agricultura.

“Trató de ser simpático. Yo sigo esperando que Michael Clark explique qué pasa con el hermano del muchacho que tiene vínculos con el narcotráfico y puede entrar a los partidos sin problemas, y que un funcionario de Azul Azul está implicado en ello“, disparó el periodista.

“La mayoría de las cosas negativas que se dicen de U. de Chile terminan siendo mentira”, aseguró Michael Clark | Photosport

ver también Gustavo Álvarez manda un claro mensaje sobre su futuro en U. de Chile: “Cuando termine la temporada voy a…”

Caamaño le pide explicaciones a Michael Clark en U. de Chile

“Sigo esperado las explicaciones sobre el hincha que se coló como periodista en Lima. En esas situaciones, Michael Clark está mutis. Para echar la talla, para decir que está todo bien y está todo lindo, que lo demás es mentira… Que aclare. ¿Qué pasa con ese muchacho? ¿No vio el reportaje?”, cuestionó.

Publicidad

Publicidad

Desde la U han manifestado que “ningún funcionario del club ha participado ni directa ni indirectamente en la acreditación como integrante de la prensa de ninguna persona en partidos en el extranjero” y que el “la persona identificada (en el reportaje de T13 como quien ayudó a ingresar al barrista) no es funcionario de nuestro club”.