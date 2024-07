Fabián Cerda había visualizado todo lo que ocurrió en el estadio Centenario y en gran parte fue por un exportero de la U de Chile, con quien practicó y anticipó los penales que le dieron una gran victoria a Huachipato. Con una tanda perfecta, el cuadro acerero sentenció su clasificación.

Venció por 3-0 a Racing y materializó el paso a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Además de atajar uno de los tiros desde el punto penal, Cerda tuvo una acción felina para mantener invicta su portería en el mítico estadio Centenario. Fue en el minuto 75.

“Leí por ahí que decían que era palo. Pero no. La saqué yo 100 por ciento. Después queda el rebote, me lanzo con las piernas y la saco. Esa jugada la trabajamos con el profe Migue en el entrenamiento. Hicimos dos jugadas en las que me lanzaba y quedaba en esa posición para reaccionar. Y justo se dio”, aseguró el ex arquero de Deportes Antofagasta en una conversación con DSports Chile.

Fabián Cerda fue clave en Huachipato. (Photosport).

Agregó que “fue súper rara la jugada. La desvían, pega en el palo, quedo dado vuelta dando la espalda a la cancha. Tuve buena reposición y reacción”. Tiene razón: ese momento fue fundamental para que el actual campeón del fútbol chileno extendiera la llave a la pena máxima.

Fabián Cerda destaca a un ex U de Chile por la tanda de penales perfecta de Huachipato

Fabián Cerda se sumó a Huachipato hace poco y ya son dos partidos en la portería, donde recibió ayuda fundamental de un ex golero de la U para afrontar la tanda de penales. Un trabajo que se vio graficado en un torpedo: el papel estaba pegado en la botella para refrescarse del meta.

“Con el profe Miguel Jiménez y junto a los tres arqueros que andábamos acá: Yo, el Tincho Parra y el Seba Mella. Entre los cuatro trabajamos los penales. Ya después a mejor no le pegan ahí”, expuso Cerda. Precisamente destacó al preparador de goleros que tiene el cuadro de la usina.

Miguel Jiménez jugó durante un año y medio en la U: desde enero de 2015 hasta junio de 2016. (Patricio Banda/Photosport).

También a los compañeros con los que compite por el puesto. El 1 de diciembre de 2022, Jiménez fue confirmado como preparador de goleros en el Huachi, donde había jugado.

Este buen ambiente grupal hace que Huachipato tenga muchas esperanzas en el futuro. En la ronda de 16 mejores de la Sudamericana se medirá a Racing Club de Avellaneda. “Nos toca ir a ganar a Argentina. Si se puedo en Brasil, Argentina y Uruguay, cómo no hacerlo nuevamente allá”, dijo Cerda envalentonado.

Los arqueros y el preparador de goleros de Huachipato. (Foto: Jairo Avendaño).

“Soñé esto, lo visualicé. Que íbamos a ganar el partido, no me iban a hacer goles e iba a atajar en los penales. Y se dio tal cual. En el primer tiempo no estuve como en el segundo. Si uno se lo propone y está convencido de que lo puede lograr, creo que podemos hacer historia nuevamente para ganar en Argentina y seguir avanzando”, sentenció el experimentado arquero, quien regresó a la élite chilena en este mercado de fichajes.

