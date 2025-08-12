Es tendencia:
Mercado

Filtran gran golpe a Colo Colo con Lucas Cepeda en el mercado: “Negociaciones en fase final para ir a…”

Colo Colo está en modo de alerta por Lucas Cepeda en el mercado de verano en Europa. "La negociación está en la fase final", contó un conocedor de la interna en Pedrero.

Por Jorge Rubio

Lucas Cepeda pronto dejará un vacío en los albos, al parecer.
Colo Colo se ha cansado de repetir que no hay ofertas formales por Lucas Cepeda de algún mercado extranjero. Aunque River Plate de Argentina parece tener mucho interés en el extremo zurdo de la selección chilena, que también despertó las ganas del Southampton en Inglaterra.

Aunque era para enviarlo cedido a préstamo al Göztepe de Turquía. Otro club que apareció en el horizonte de Cepeda como posible destino fue el Bologna de la Serie A de Italia. Precisamente después del clásico que deben afrontar los albos podría decidirse el futuro del ex Santiago Wanderers.

Eso contó el periodista Cristian Alvarado de ADN Deportes. “Cepeda estaría viviendo sus últimos días en Colo Colo. Jugaría el clásico ante Católica y dejaría el estadio Monumental para continuar su carrera en Italia”, escribió el popular Tomate en su cuenta de X, donde además reveló avances en las tratativas por el “32”.

Cepeda acaba de volver ante Everton de Viña del Mar luego de cumplir dos fechas de suspensión tras hacer gestos obscenos contra la hinchada de Universidad de Chile en el Superclásico 197 que ganaron los azules. Y tiene el foco puesto en el duelo frente a Universidad Católica.

Lucas Cepeda en acción ante Alex Ibacache de Everton. (Andres Pina/Photosport).

Colo Colo empieza a despedirse de Lucas Cepeda por el mercado de Italia

Al parecer, el destino de Lucas Cepeda está lejos de Colo Colo y eso se definirá este mismo mercado de verano europeo, que cierra recién el 31 de agosto. En ese contexto, todavía queda mucho camino por recorrer. Y en toda la plana mayor de Blanco y Negro saben que es muy factible su salida.

Lucas Cepeda jugó los 90 minutos frente a Everton de Viña del Mar. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Lo propio Jorge Almirón, quien la última vez que habló sobre las opciones de Cepeda fue más claro que nunca. “Las negociaciones están en la fase final”, alertó Cristian Alvarado, siempre en la ex red social del pajarito, donde no especificó ningún equipo como receptor del zurdo.

