Colo Colo ya dejó bien en el pasado su amargo empate ante Everton en el Estadio Sausalito y ahora mira hacia el futuro para un desafío de palabras mayores: el clásico ante Universidad Católica en el Monumental.

Y es que los albos deben ganar no solo para comenzar afianzarse en puestos de copas internacionales y para quedar cerca de la Libertadores, sino que también para levantar la moral en un año que ha sido para el olvido.

Lamentablemente, y como ha sido la tónica en este semestre, las bajas se siguen acumulando en el Cacique. Ante los ruleteros ya fueron seis los nombres descartados entre lesionados y suspendidos, y ahora nuevamente el contingente estará limitado.

ver también ¿Se pierde los clásicos? Los partidos que arriesga Arturo Vidal por minuto de furia contra árbitros

La baja confirmada del Cacique ante la UC

Tal y como pasó ante Everton, uno que se perderá este clásico en el Monumental será Alexander Oroz. El delantero sufre de un desgarró que arrastra desde el pasado viernes, justo cuando se perfilaba para ser titular en Viña del Mar.

Esta dolencia lo deja descartado para este duelo ante la UC, algo que ha sido una constante en este 2025, ya que es el tercer desgarro que ha sufrido en este año. Pese a sus condiciones y potencial, el Flecha sigue sin poder consagrase.

Alexander Oroz arrastra su tercer desgarro en lo que va de temporada en Colo Colo. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Así las cosas, Jorge Almirón tendrá que nuevamente apostar por jugadores como Marcos Bolados y Salomón Rodríguez, quienes ante Everton volvieron a decepcionar con un rendimiento que no estuvo a la altura.

ver también “Preocupado por su finiquito”: Garra Blanca lanza fuerte advertencia sobre el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Albos y cruzados se verán las caras este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Este duelo será válido por la fecha 20 de la Liga de Primera 2025.