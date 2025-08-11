Para muchos hinchas de Colo Colo, la continuidad como entrenador del argentino Jorge Almirón es insostenible en base a los resultados del equipo en la temporada 2025, mas la falta de dinero por parte de Blanco y Negro para despedirlo, lo mantienen en el club.

Mientras desde el bloque opositor al presidente Aníbal Mosa ya comienzan a abrirse a la opción de meterse la mano al bolsillo para echar al técnico, el propio trasandino brindó un mensaje subliminal en el cual deja en claro que si le quieren sacar, deberán pagarle la totalidad de lo que resta de su contrato.

En medio de este panorama sombrío, cuando faltan 11 fechas para que termine la Liga de Primera y con las opciones de ser campeón muy lejanas, desde la concesionaria que rige a Colo Colo comienzan a ver de qué manera podrían finalmente deshacerse de Almirón.

El escenario “insostenible” para Almirón en Colo Colo

En ese aspecto, el exigente calendario que tendrá el Cacique, especialmente antes del receso por el Mundial Sub 20, aparece como una especie de “salvavidas” para Blanco y Negro a la hora de tomar acciones en contra del DT argentino.

Al menos así lo dio a conocer Cristián Alvarado, reportero de Radio ADN, donde reveló en qué instancia desde Colo Colo afirman que será “insostenible” la continuidad de Almirón como entrenador y el momento para tomar la decisión de despedirlo.

“Conversé con un director del club, que me decía acerca del momento del club, más allá de lo institucional, que me pusiera en el escenario más negativo, es decir, que se enrede con Universidad Católica, que no pueda ganar a Palestino y que Universidad de Chile venza en el Estadio Monumental, sería insostenible continuar con el técnico”, indica.

“Es un escenario que analiza parte de la dirigencia de Blanco y Negro, no sé si todos los directores, pero entienden que el momento deportivo de Colo Colo es muy complejo, más aún cuando estás a 17 puntos del líder Coquimbo Unido”, puntalizó Alvarado en ADN.

¿Cuánto le resta de contrato al DT argentino?

Si tomamos en cuenta la renovación que firmó Jorge Almirón tras ganar el Campeonato Nacional 2024, el trasandino tiene vínculo con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2026, con un salario mensual que ronda los $167 millones de pesos mensuales.

