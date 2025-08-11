No hay caso con Colo Colo. El equipo dirigido por el cuestionado entrenador, Jorge Almirón, estuvo a punto de sumar tres puntos como visita ante Everton, por la fecha 19 de la Liga de Primera, pero sobre la hora los viñamarinos sentenciaron el empate. El Cacique deja nuevos puntos en el camino y se aleja más de la prometida remontada por el título.

Jorge Almirón estuvo suspendido (otra vez) por la expulsión frente a Huachipato y no pudo dirigir. Este lunes reaparecerá en las labores con castigo al plantel de Colo Colo.

Es que es tradición en Colo Colo tener libre el lunes cuando juega el domingo, pero hoy el plantel albo está citado a entrenar por la tarde.

Tachado el lunes libre en Colo Colo

“Después de muchas polémicas en las programaciones de las prácticas, el técnico volvió a cambiar lo que usualmente se ve. Es que, por ejemplo, siempre que los partidos del Cacique son en día domingo, el día lunes queda como libre para volver el martes. Sin embargo, esta vez no fue así”, informa DaleAlbo.

Colo Colo no tendrá libre este lunes tras el empate contra Everton en la previa del clásico ante la UC.

Agregan que “el cuerpo técnico programó una sesión de entrenamiento para este lunes en horario de tarde. Cerca de las 16:00 horas de este lunes, el plantel deberá decir presente en el Estadio Monumental para regresar a las prácticas, aunque se espera que los que vieron más acción el día de ayer, hagan trabajo regenerativo”.

Eso sí, el mismo medio partidista explica que la decisión de entrenar este lunes fue tomada antes del empate contra Everton, pensando en que el fin de semana Colo Colo enfrentará a Universidad Católica.

De todas formas, el resultado contra Everton tampoco es que cambie mucho el panorama del Cacique, pues el rendimiento de Colo Colo ha sido bajo tirando para malo durante todo este 2025, y lo que más necesitan los albos es trabajar sus múltiples falencias.