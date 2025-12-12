El club que seduce a Jorge Almirón a meses de su polémica salida de Colo Colo

La polémica salida de Jorge Almirón fue uno de los hitos del desastroso año de Colo Colo. El DT perdió todo el crédito de la exitosa temporada 2024 con pésimas presentaciones durante 2025, que incluyeron una humillante eliminación de la Copa Libertadores.

En agosto de este año, y varias semanas después de que Aníbal Mosa lo despidiera públicamente y tuviera que retractarse por no poder pagarle, el técnico dejó el Monumental de la forma más amarga.

Desde entonces, Jorge Almirón se encuentra sin club, pese a que su nombre ha sonado en clubes extranjeros. Pero, ahora, con el inicio de una nueva temporada, aparece una importante posibilidad.

Y es que el DT aparece como el candidato principal para reemplazar a Ariel Holan en Rosario Central, según César Melo. En las últimas horas, el club argentino informó que no renovaría al ex UC y de inmediato comenzó a sonar el nombre de Almirón.

Jorge Almirón está cerca de dirigir después de su polémica salida de Colo Colo

El último partido que dirigió Jorge Almirón fue la vergonzosa derrota de Colo Colo contra U. Católica en la fecha 20 de la Liga de Primera. Tras perder por 4-1 en el Monumental, comunicó su salida.

En el Cacique, el técnico dirigió un total de 84 partidos, donde ganó 40, empató 23 y perdió 21. Fue campeón de la Supercopa 2024 y el Campeonato Nacional 2024, además de cuartofinalista en la Copa Libertadores 2024.