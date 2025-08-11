Colo Colo había dejado claro como línea institucional que no saldría al mercado luego de la partida de Brayan Cortés. El Indio pasó a préstamo a Peñarol, donde ya tuvo su debut: jugó de manera brillante en el 3-0 que su nuevo equipo logró ante Nacional en el clásico de Uruguay.

La gerencia deportiva de Blanco y Negro determinó que Fernando de Paul quede como titular para el resto de la temporada. Y que sea Eduardo Villanueva quien compita con el Tuto por el lugar. A pesar de lo reconocido públicamente, en el Cacique de todos modos movieron una ficha en la portería.

En rigor, reintegraron un golero que habían dejado partir a préstamo. La referencia es para Benjamín Morales, portero de 21 años que estaba cedido en Deportes Limache. Pero que no sumó ningún minuto en el Tomate Mecánico, donde se han repartido la actividad entre Matías Bórquez y Nicolás Peranic.

Brayan Cortés en acción ante Nacional en el gran clásico de Uruguay: Peñarol ganó 3-0. (Dante Fernandez/FocoUy/Photosport).

“Desde Macul decidieron poner fin a esta unión y el portero se integra este lunes a los entrenamientos”, expuso el medio Cacique Pasión. Es decir, este 11 de agosto Morales estará disponible para el cuerpo técnico que lidera Jorge Almirón luego del amarguísimo empate 1-1 ante Everton en Viña del Mar.

Fernando de Paul tendrá nueva competencia en el Cacique. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Benjamín Morales fue la mejor opción de mercado que encontró Colo Colo para reemplazar a Brayan Cortés. El meta de 21 años volverá al Monumental tras un paso por Deportes Limache donde fue suplente en la Copa Chile. Allí lució la camiseta “33”. Y si bien no pudo estrenarse, le sirvió de experiencia.

Benjamín Morales regresa a Colo Colo, donde fue campeón juvenil. (Foto: Instagram).

En el cuadro Tomatero, Morales compartió con otro surgido en la cantera alba que milita cedido en el plantel que dirige Víctor Rivero: Bastián Silva, mediocampista que más acción ha podido disfrutar en un equipo que está muy complicado para cumplir el reglamento de 1.890 minutos juveniles.

Captura Instagram.