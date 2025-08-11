Ha sido noticia en este último tiempo. Brayan Cortés dejó Colo Colo para irse a Peñarol y el Cacique quedó sin un nuevo arquero, recurriendo a Fernando De Paul y a Eduardo Villanueva.

Este fin de semana, Cortés tuvo su debut en el torneo uruguayo. Y lo hizo, nada menos que, ante Nacional de Montevideo, en el Clásico del fútbol charrúa. Vaya desafío.

Para más remate, el portero jugó un excelente partido. Fue un 3-0 rotundo del Manya sobre su eterno archirrival. Brayan Cortés contuvo una pelota que iba al ángulo y se ganó los aplausos de los entendidos.

El portero que Brayan Cortés quiere imitar

No es Claudio Bravo. Pese a compartir Selección Chilena con el recientemente retirado portero nacional, Brayan Cortés no lo elige a la hora de determinar su portero favorito.

De hecho, elige a uno que fue, claramente, una total competencia para el chileno. Cuando le preguntaron sobre el arquero que mira para imitar y el que aspira ser, el ex Colo Colo responde con seguridad.

“Ter Stegen para mí es un gran ejemplo, me gusta su estilo de juego. Me encanta cómo resuelve el tema del juego con los pies, el aéreo y es un arquero que a mí me gusta bastante“, señaló en una entrevista en 2023.

¿Cuándo volvería a jugar Brayan Cortés en Peñarol?

Peñarol tendrá un duro partido por los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Racing de Avellaneda. El duelo es este martes, a las 20.30 horas y el Manya hará de local.