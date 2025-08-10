El insólito diálogo entre Ignacio González y Lucas Cepeda en plena cancha: “Me decía…”

Un partido apretado se disputó este domingo en el estadio Sausalito de Viña del Mar, tan reñido fue el duelo entre Everton y Colo Colo que se definió en los segundos finales.

Los albos tenían la victoria en el bolsillo, porque ganaban por 1-0 hasta el minuto 97, cuando el árbitro Felipe González cobró un penal para los ruleros que transformó en el 1-1 Sebastián Sosa.

El duelo fue parejo y estuvo marcado por un tapadón de Ignacio González, quien evitó el 2-0 de Lucas Cepeda, que podría haber sentenciado el encuentro.

Nacho González y su tapadón a Lucas Cepeda

Tras el partido en Viña habló el portero formado en Colo Colo, quien contó un sabroso diálogo que tuvo con Cepeda tras la jugada que ambos protagonizaron.

“La verdad que no sé… Me decía Lucas Cepeda en la cancha ‘no sé cómo cresta la sacaste’. Yo tampoco, pensé que la había sacado con el brazo y fue con el pie. Feliz, son cosas que trabajamos en la semana”, señaló el meta en declaraciones a DaleAlbo.

Ignacio González ante Colo Colo. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Además, Ignacio González se refirió al buen debut de Brayan Cortés en Peñarol, quien fue alabado en la victoria por 3-0 en el clásico ante Nacional.

“A Brayan lo conozco, me alegro mucho por él, es un gran arquero, el titular de la Selección y vi un rato el partido en el clásico, es un arquero de selección, responde siempre”, cerró el golero.