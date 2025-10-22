Ignacio González rompió el silencio después del complicado momento que vivió en el partido entre Everton y U. Católica. En los descuentos, el portero chocó con Fernando Zampedri y quedó en el piso, momento previo a que hinchas invadieran la cancha y llevaran al término del partido.

Con el pasar de las horas se supo más de la condición del portero. “Sufrió una conmoción cerebral con compromiso de conciencia, producto de un choque con el jugador rival Fernando Zampedri, siendo atendido de inmediato por el cuerpo médico de Everton”, informaron desde Viña del Mar.

“Posteriormente, fue trasladado en ambulancia hasta la Clínica BUPA Reñaca para su evaluación, confirmándose una serie de fracturas de macizo facial, sin compromiso cerebral ni neurológico“, agregaron.

Ya de alta, el portero se pronunció en redes sociales: “Quiero agradecer a todos quienes se han dado el tiempo para mandarme un mensaje de apoyo y ánimo, sin duda que lo valoro muchísimo y más aún en estos momentos (…) Familia, amigos, gente del club, área médica, compañeros, hinchas…”.

Ignacio González vivió un difícil momento: choque con Fernando Zampedri y posterior invasión de hinchas de Everton | Photosport

ver también Durísimo: el castigo que arriesga Everton por el escándalo en el Sausalito

Ignacio González rompe el silencio tras duro choque con Zampedri

“Gracias a Dios no pasó a mayores (cirugías) y espero estar lo antes posible disfrutando de mi pasión. Gracias, totales”, manifestó también Ignacio González.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Everton será este viernes 24 de octubre contra Palestino en La Cisterna. Parece poco probable que el portero pueda estar. Hoy, los ruleteros están 12° en la tabla de posiciones, con solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso.