Liga de Primera

Con números en mano: ¿Puede Colo Colo alcanzar a Coquimbo y volver a ser campeón?

Faltan 11 fechas para que termine la Liga de Primera y pese a que la distancia es de 17 puntos, en el Cacique no pierden la fe por repetir la "remontada"

Por Alfonso Zúñiga

Coquimbo está a 17 puntos de distancia de Colo Colo con 11 fechas por jugar.
Estamos por entrar al tercio final de la temporada 2025 en Liga de Primera, donde Coquimbo Unido se mantiene como el exclusivo puntero del fútbol chileno, y Colo Colo pese a que no pierde, tampoco gana, aunque insiste en querer repetir la remontada que les hizo ser campeón en 2024.

A primera vista, la distancia entre el cuadro pirata y el Cacique parece inalcanzable, pues a falta de 11 fechas para el término del campeonato existen 17 puntos de diferencia entre ambos equipos. Universidad de Chile, Palestino y Audax Italiano tienen más opciones de alcanzar a los aurinegros.

Pero esto es fútbol, donde las cosas imposibles se convierten en realidad. Por ello en RedGol apelamos a las matemáticas y al calendario del Torneo Nacional para responder si es que es posible que Colo Colo pueda remontarle a Coquimbo para ganar su estrella 35.

¿Puede Colo Colo alcanzar a Coquimbo y ser campeón?

Hay un hecho de la causa que se debe consignar, la única derrota que tiene el cuadro “pirata” en lo que va de la competencia precisamente fue ante el Cacique, cuando en el Estadio Monumental les derrotaron por 2-0 con doblete de Marcos Bolados. Aquello ocurrió el 26 de abril.

También es cierto que desde que Colo Colo les ganó, Coquimbo lleva una racha de 10 partidos sin perder, con nueve triunfos y un empate. Mientras que los albos hace siete que no ganan de visita. Así y todo, los números le dan una mano al equipo de Jorge Almirón.

Como restan 11 fechas para que termine la Liga de Primera, quedan 33 puntos en disputa. Por lo tanto, pese a que la diferencia entre ambos equipos es de 17 puntos, es posible que los albos puedan superar al “pirata”, aunque para ello se deba dar una épica.

¿Cuál es esa épica? En términos simples, que Colo Colo repita lo que hizo el año anterior entre las fechas 20 y 29, donde ganó 10 juegos consecutivos. El tema es que también necesitan que Coquimbo pierda al menos seis de sus próximos 11 lances. Y además que la U, Palestino y Audax no sumen tantas unidades.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

Los próximos juegos de Coquimbo

JORNADAPARTIDOFECHAHORAESTADIO
20vs. Everton17 de agosto17:30Francisco Sánchez Rumoroso
21vs. Audax Italiano23 de agosto20:00Bicentenario de La Florida
22vs. Huachipato30 de agosto17:30Huachipato
23vs. Ñublense14 de septiembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
24vs. Colo Colo19 de octubrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
25vs. O’Higgins26 de octubrePor confirmarEl Teniente de Rancagua
26vs. Unión La Calera2 de noviembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
27vs. Palestino9 de noviembrePor confirmarMunicipal de La Cisterna
28vs. Deportes La Serena23 de noviembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
29vs. Universidad de Chile30 de noviembrePor confirmarEstadio Nacional
30vs. Unión Española7 de diciembrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso

El calendario de Colo Colo

JORNADAPARTIDOFECHAHORAESTADIO
20vs. Universidad Católica16 de agosto15:00Monumental
21vs. Palestino23 de agostoPor confirmarMunicipal de La Cisterna
22vs. Universidad de Chile31 de agosto15:00Monumental
23vs. Deportes Iquique14 de septiembrePor confirmarMonumental
24vs. Coquimbo Unido19 de octubrePor confirmarFrancisco Sánchez Rumoroso
25vs. Deportes Limache26 de octubrePor confirmarMonumental
26vs. Ñublense2 de noviembrePor confirmarBicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
27vs. Unión Española9 de noviembrePor confirmarSanta Laura
28vs. Unión La Calera23 de noviembrePor confirmarMonumental
29vs. Cobresal30 de noviembrePor confirmarEl Cobre de El Salvador
30vs. Audax Italiano7 de diciembrePor confirmarMonumental
