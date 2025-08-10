Estamos por entrar al tercio final de la temporada 2025 en Liga de Primera, donde Coquimbo Unido se mantiene como el exclusivo puntero del fútbol chileno, y Colo Colo pese a que no pierde, tampoco gana, aunque insiste en querer repetir la remontada que les hizo ser campeón en 2024.

A primera vista, la distancia entre el cuadro pirata y el Cacique parece inalcanzable, pues a falta de 11 fechas para el término del campeonato existen 17 puntos de diferencia entre ambos equipos. Universidad de Chile, Palestino y Audax Italiano tienen más opciones de alcanzar a los aurinegros.

Pero esto es fútbol, donde las cosas imposibles se convierten en realidad. Por ello en RedGol apelamos a las matemáticas y al calendario del Torneo Nacional para responder si es que es posible que Colo Colo pueda remontarle a Coquimbo para ganar su estrella 35.

¿Puede Colo Colo alcanzar a Coquimbo y ser campeón?

Hay un hecho de la causa que se debe consignar, la única derrota que tiene el cuadro “pirata” en lo que va de la competencia precisamente fue ante el Cacique, cuando en el Estadio Monumental les derrotaron por 2-0 con doblete de Marcos Bolados. Aquello ocurrió el 26 de abril.

También es cierto que desde que Colo Colo les ganó, Coquimbo lleva una racha de 10 partidos sin perder, con nueve triunfos y un empate. Mientras que los albos hace siete que no ganan de visita. Así y todo, los números le dan una mano al equipo de Jorge Almirón.

Como restan 11 fechas para que termine la Liga de Primera, quedan 33 puntos en disputa. Por lo tanto, pese a que la diferencia entre ambos equipos es de 17 puntos, es posible que los albos puedan superar al “pirata”, aunque para ello se deba dar una épica.

¿Cuál es esa épica? En términos simples, que Colo Colo repita lo que hizo el año anterior entre las fechas 20 y 29, donde ganó 10 juegos consecutivos. El tema es que también necesitan que Coquimbo pierda al menos seis de sus próximos 11 lances. Y además que la U, Palestino y Audax no sumen tantas unidades.

¿Cómo está la Tabla de Posiciones en Liga de Primera?

Los próximos juegos de Coquimbo

JORNADA PARTIDO FECHA HORA ESTADIO 20 vs. Everton 17 de agosto 17:30 Francisco Sánchez Rumoroso 21 vs. Audax Italiano 23 de agosto 20:00 Bicentenario de La Florida 22 vs. Huachipato 30 de agosto 17:30 Huachipato 23 vs. Ñublense 14 de septiembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 24 vs. Colo Colo 19 de octubre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 25 vs. O’Higgins 26 de octubre Por confirmar El Teniente de Rancagua 26 vs. Unión La Calera 2 de noviembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 27 vs. Palestino 9 de noviembre Por confirmar Municipal de La Cisterna 28 vs. Deportes La Serena 23 de noviembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso 29 vs. Universidad de Chile 30 de noviembre Por confirmar Estadio Nacional 30 vs. Unión Española 7 de diciembre Por confirmar Francisco Sánchez Rumoroso

