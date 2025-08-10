Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Tabla: ¿Cuántos puntos de ventaja tiene Coquimbo sobre la U y Colo Colo?

Los Piratas jugaron un partido importante ante Cobresal y siguen ilusionados con ser campeones de la Liga de Primera.

Por Carlos Silva Rojas

Coquimbo se ilusiona con el título.
© OSCAR TELLO/PHOTOSPORTCoquimbo se ilusiona con el título.

Caliente. Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera, que sigue teniendo a un sorprendente líder: Coquimbo Unido.

Los Piratas tuvieron un partido de esos bravos, porque subieron a los 2.248 metros de altitud de El Salvador, para ganarle por 2-1 a Cobresal.

El equipo de Esteban González pudo celebrar gracias a los goles de Cecilio Waterman y Sebastián Galani, mientras que descontó para el local Diego Coelho.

Los mineros empataron en el final, gracias a Coelho tras una serie de rebotes, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Salomón Rodríguez otra vez da pena con funesta estadística e ídolo de Colo Colo lo revienta: “Me da…”

ver también

Salomón Rodríguez otra vez da pena con funesta estadística e ídolo de Colo Colo lo revienta: “Me da…”

Coquimbo Unido sigue firme como líder

Coquimbo Unido sueña con ganar su primer título en el fútbol chileno y bien lo puede hacer, porque es el sólido puntero con 44 puntos tras 19 partidos disputados.

Los coquimbanos respiran en la cima de la tabla de posiciones, porque vuelven a sacarle seis unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile.

Publicidad
Cecilio Waterman anotó el primer gol de Coquimbo. Foto: Oscar Tello/Photosport

Cecilio Waterman anotó el primer gol de Coquimbo. Foto: Oscar Tello/Photosport

En tanto, sacaron prácticamente de carrera a Colo Colo, porque la victoria ante Cobresal y el magro empate albo contra Everton le da 17 puntos de diferencia contra el actual campeón del fútbol chileno.

“Lo del árbitro es una vergüenza”: Sebastián Vegas estalla tras empate de Colo Colo

ver también

“Lo del árbitro es una vergüenza”: Sebastián Vegas estalla tras empate de Colo Colo

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad
Lee también
Leyenda uruguaya pone en el cielo a Brayan Cortés
Internacional

Leyenda uruguaya pone en el cielo a Brayan Cortés

La racha que busca romper Colo Colo ante Everton
Colo Colo

La racha que busca romper Colo Colo ante Everton

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Everton en Liga de Primera?
Colo Colo

¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs. Everton en Liga de Primera?

Tomás Barrios vs. Kenta Miyoshi en Barranquilla: Hora y dónde ver en vivo
Tenis

Tomás Barrios vs. Kenta Miyoshi en Barranquilla: Hora y dónde ver en vivo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo