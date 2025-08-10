Tabla: ¿Cuántos puntos de ventaja tiene Coquimbo sobre la U y Colo Colo?

Caliente. Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera, que sigue teniendo a un sorprendente líder: Coquimbo Unido.

Los Piratas tuvieron un partido de esos bravos, porque subieron a los 2.248 metros de altitud de El Salvador, para ganarle por 2-1 a Cobresal.

El equipo de Esteban González pudo celebrar gracias a los goles de Cecilio Waterman y Sebastián Galani, mientras que descontó para el local Diego Coelho.

Los mineros empataron en el final, gracias a Coelho tras una serie de rebotes, pero el tanto fue anulado por posición de adelanto.

Coquimbo Unido sigue firme como líder

Coquimbo Unido sueña con ganar su primer título en el fútbol chileno y bien lo puede hacer, porque es el sólido puntero con 44 puntos tras 19 partidos disputados.

Los coquimbanos respiran en la cima de la tabla de posiciones, porque vuelven a sacarle seis unidades de ventaja a su más cercano perseguidor, Universidad de Chile.

Cecilio Waterman anotó el primer gol de Coquimbo. Foto: Oscar Tello/Photosport

En tanto, sacaron prácticamente de carrera a Colo Colo, porque la victoria ante Cobresal y el magro empate albo contra Everton le da 17 puntos de diferencia contra el actual campeón del fútbol chileno.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

