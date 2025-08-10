Leyenda de Colo Colo rompe todo al comparar el plantel albo con la U: “Nos están a la altura…”

Colo Colo bien pudo sumar una victoria que necesitaba en la Liga de Primera, sin embargo, nuevamente se enredó y dejó puntos en el camino, ahora ante Everton.

Los albos no supieron aprovechar la ventaja y terminaron empatando 1-1 en Viña del Mar, porque en los 97 minutos el árbitro Felipe González cobró un penal que transformó en gol Sebastián Sosa.

La igualdad deja muy lejos a Colo Colo en la lucha por el título, prácticamente ya está afuera de esa disputa, debido a que los de arriba no se caen.

Comparan a Colo Colo con la U y los albos quedan muy mal

Colo Colo no puede sumar triunfos de visita, situación que analizó el ayudante de Mirko Jozic en el cuadro albo que ganó la Copa Libertadores 1991, Eddio Inostroza, quien en contacto con RedGol fue duro con el Cacique.

El popular Yeyo comparó el nivel del plantel que dirige Jorge Almirón con el de Universidad de Chile y el actual campeón quedó muy mal parado.

Colo Colo dejó escapar la victoria. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

“Colo Colo no muestra solvencia, ahí está el problema. Es fea la comparación, pero lo que está haciendo la U, que es una aplanadora, no lo puede hacer Colo Colo, porque le falta mucho“, dijo el entrenador.

“La U tiene mejor plantel, Colo Colo carece de un plantel solvente. Entran dos volantes de contención (Esteban Pavez y Tomás Alarcón) que no están a la altura del equipo, a la necesitad del equipo colocolino”, cerró Inostroza.