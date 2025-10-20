Es tendencia:
Chocó con Zampedri, lo amenazó hincha de Everton y se reveló su crítico estado de salud

El arquero Ignacio González corre riesgo de perderse lo que resta de la temporada 2025, tras el accidente que generó una insólita escena.

Por Alfonso Zúñiga

Ignacio González fue encarado por hincha de Everton tras accidente.
© RAUL ZAMORA/PHOTOSPORTIgnacio González fue encarado por hincha de Everton tras accidente.

Una imagen lamentable fue la que se vio en Viña del Mar, durante la derrota de Everton frente a Universidad Católica, luego que un grupo de “hinchas” ingresaran a la cancha del Estadio Sausalito para interrumpir el partido y amenazar a sus jugadores.

En ese momento se produjo una imagen surrealista. El arquero local Ignacio González tuvo un fuerte choque con el delantero cruzado Fernando Zampedri, y mientras lo atendía el cuerpo técnico ruletero, uno de los invasores le insultó y “presionó”.

Pues bien, durante las últimas horas se conoció cuál era el estado de salud del arquero de Everton, el cual se le vio muy contundido cuando se le sacó de la cancha del Sausalito. El tema es que corre serio riesgo de perderse lo que resta de la temporada 2025.

Crítico estado de salud del arquero de Everton

Quien entregó novedades sobre González fue el periodista Diego Peralta, conocedor de la actualidad “ruletera”, a través de su cuenta en X, donde minutos después de incidente detalló que el arquero “abandonó el estadio en ambulancia” para dirigirse a un centro médico.

En ese lugar, agrega el reportero, se le hizo una revisión por medio de un especialista maxilofacial, quien ordenó la hospitalización del meta de Everton, puesto que “sufrió múltiples fracturas en su rostro“. Una pésima noticia para los viñamarinos.

Esto, pues de acuerdo al tiempo de recuperación que tendrá, González no volvería a jugar en lo que resta de esta temporada, lo que obligará al técnico uruguayo Mauricio Larriera a poner en los próximos juegos al experimentado Claudio González en el arco.

Los números de “Nacho” en 2025

Entre torneos locales y fase previa de Copa Sudamericana, Ignacio González disputó con Everton un total de 2.520 minutos en cancha durante 28 juegos, en los que recibió 42 goles en contra y entregó su valla invicta en cinco juegos.

¿Cuándo juegan los “ruleteros”?

El cuadro oro y cielo abrirá la fecha 25 en Liga de Primera, cuando este viernes 24 de octubre visiten a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, desde las 17:00 horas.

